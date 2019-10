Andrij Pjatov je v 16. minuti ubranil 11-metrovko Josipa Iličića. Foto: Reuters

V Madridu sta se Real in Club Brugge razšla z 2:2, potem ko so Belgijci po prvem polčasu vodili z 2:0. Bayern je v Londonu s 7:2 premagal finalista iz pretekle sezone Tottenham. Ta je sploh prvič v zgodovini kluba prejel sedem zadetkov na svojem igrišču. Štiri gole je prispeval Serge Gnabry (vse v drugem polčasu), dva Robert Lewandowski. Poljak je v zadnji minuti prvega polčasa med drugim zadel za preobrat in vodstvo z 1:2.

Atalanta je imela proti Šahtarju že v 16. minuti priložnost za vodstvo, a je Josip Iličić zastreljal 11-metrovko, ki je bila dosojena prav po prekršku nad njim. Vratar Andrij Pjatov je njegov strel ubranil. Jojo je streljal močno, a premalo v kot. Pozneje je Mario Pašalić stresel vratnico.

Italijani so le povedli z zadetkom Duvana Zapate z glavo v 28. minuti po predložku z desne strani, a je Ukrajincem do konca uspel preobrat. Pet minut pred koncem prvega polčasa je Junior Moraes po izgubljeni žogi "domačih" obšel vratarja Pierluigija Gollinija in izenačil. Še pred odmorom je Marlos s prostega strela zadel prečko.

Rezervist Solomon, ki je prejšnji mesec z Izraelom gostoval v Stožicah v kvalifikacijah za Euro 2020, je na igrišče prišel v 68. minuti. Atalanta je ob koncu pritiskala, imela dve lepi priložnosti, a so do zadetka prišli gostje. Podajalec je bil Dodo, še en igralec s klopi. Iličić je zelenico zapustil v 57. minuti.

Bergamčani so v 1. krogu doživeli visok poraz v Zagrebu proti Dinamu, ko je bilo 4:0. Tokrat so si kljub temu, da so ostali praznih rok, prislužili aplavz 30.000 navijačev na San Siru.

Na drugi tekmi skupine C je bil Manchester City z 2:0 boljši od hrvaških prvakov. Sredi drugega polčasa je mrežo Dinama načel Raheem Sterling, zmago pa je v 95. minuti potrdil Phil Foden. Oba sta srečanje začela na klopi. Zagrebčani so se s Petrom Stojanovićem v začetni postavi dolgo časa uspešno branili, v prvem polčasu je City najbolj zapretil v 21. minuti, ko je Ilkay Gündogan zadel prečko.

V Madridu je vse do 85. minute kazalo na presenetljivo zmago Cluba Bruggeja, tedaj pa je točko Realu z glavo zagotovil Casemiro, le nekaj trenutkov zatem, ko je bil izključen kapetan gostov Ruud Vormer. Strelec dveh zadetkov za belgijske podprvake je bil v 9. in 39. minuti (po napaki Luke Modrića) Nigerijec Emmanuel Bonaventure. V 55. minuti je prav tako z glavo znižal Sergio Ramos. Razmerje v strelih je bilo 19:7, od tega v okvir vrat 7:4. Gostitelji so imeli 68 odstotkov časa žogo v svoji posesti.

Real je pred dvema tednoma visoko s 3:0 izgubil v Parizu, tako da ima po dveh tekmah v skupini A le eno točko. PSG jih je zbral že šest, potem ko je s prvim golom Maura Icardija v dresu Parižanov v Carigradu porazil Galatasaray. Argentinec je v 52. minuti mrežo zatresel iz bližine po lepi kombinaciji več igralcev.

V Bayernovi skupini B je Crvena zvezda s 3:1 odpravila Olympiacos. Po zaostanku v prvem polčasu je vse tri zadetke dosegla v zadnje pol ure z igralcem več, odločilna dva v 87. in 90. minuti.

V skupini D sta Juventus in Atletico Madrid upravičila vlogo favoritov. Stara dama je doma s 3:0 odpravila Bayer Leverkusen, Madridčani pa v gosteh z 0:2 Lokomotiv Moskvo.

Bayernov orkan je pustošil po Londonu. Serge Gnabry je zadel štirikrat. Foto: Reuters

2. krog, skupina A:

REAL MADRID - CLUB BRUGGE 2:2 (0:2)

Ramos 55., Casemiro 85.; Bonaventure 9., 39.

RK: Vormer 84./Club Brugge

GALATASARAY - PARIS SG 0:1 (0:0)

Icardi 52.

Lestvica: PARIS SG 2 2 0 0 4:0 6 CLUB BRUGGE 2 0 2 0 2:2 2 GALATASARAY 2 0 1 1 0:1 1 REAL MADRID 2 0 1 1 2:5 1

Skupina B:

TOTTENHAM - BAYERN 2:7 (1:2)

Son 12., Kane 61./11-m; Kimmich 15., Lewandowski 45., 87., Gnabry 53., 55., 83., 88.

CRVENA ZVEZDA - OLYMPIACOS 3:1 (0:1)

Vulić 63., Milunović 87., Boakye 90.; Semedo 37.

RK: Benzia 58./Olympiacos

Lestvica: BAYERN 2 2 0 0 10:2 6 CRVENA ZVEZDA 2 1 0 1 6:4 3 OLYMPIACOS 2 0 1 1 3:5 1 TOTTENHAM 2 0 1 1 4:9 1

Lestvica: BAYERN 2 2 0 0 10:2 6 CRVENA ZVEZDA 2 1 0 1 6:4 3 OLYMPIACOS 2 0 1 1 3:5 1 TOTTENHAM 2 0 1 1 4:9 1

Skupina C:

ATALANTA - ŠAHTAR 1:2 (1:1)

Zapata 28.; Moraes 41., Solomon 95.

Iličić (Atalanta) je v 16. minuti zastreljal 11-metrovko. Igral je do 57. minute.

MANCHESTER CITY - DINAMO ZAGREB 2:0 (0:0)

Sterling 66., Foden 95.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

Lestvica: MANCHESTER CITY 2 2 0 0 5:0 6 DINAMO ZAGREB 2 1 0 1 4:2 3 ŠAHTAR 2 1 0 1 2:4 3 ATALANTA 2 0 0 2 1:6 0

Skupina D:

JUVENTUS - BAYER LEVERKUSEN 3:0 (1:0)

Higuain 17., Bernardeschi 62., Ronaldo 89.

LOKOMOTIV MOSKVA - ATLETICO MADRID 0:2 (0:0)

Joao Felix 48., Partey 58.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.