Senegalci so z obilo sreče dosegli zmagoviti gol, a po drugi strani se lahko pohvalijo z granitno obrambo. Vratar Alfred Gomis je na petih tekmah turnirja klonil le enkrat. Foto: AP

Prvi polčas prvega polfinala Senegal – Tunizija je bil dolgočasen, v nadaljevanju so se začele vrstiti prave priložnosti, a se razpoložena vratarja nista dala premagati. V zadnje četrt ure pa so sodniki dvakrat pokazali na belo točko, po enkrat na obeh straneh.

Najprej je imela v 75. minuti zaključno žogo Tunizija, a je Ferjani Sassi klonil pred hudim pritiskom in obupno slabo streljal, tako da Alfred Gomis ni imel težkega dela z obrambo. Čez pet minut se je drama preselila na drugo stran igrišča, najstrožja kazen se je ponudila Senegalu. Odgovornost je prevzel vezist Henri Saivet, streljal veliko bolje kot Sassi, a je s panterskim skokom zablestel Mouez Hassen.

Smola na kvadrat Tunizijcev

Sledil je podaljšek in odločilna 100. minuta. Senegalci so iz prekinitve poslali predložek pred vrata, kjer je vratar Hassen slabo ocenil let žoge in namesto izbijanja s prsti samo oplazil žogo, ki jo je preusmeril v glavo lastnega branilca Dylana Bronna, od katerega se je žoga odbila v tunizijsko mrežo. Do konca ni bilo izenačenje in Senegal se je uvrstil v drugi finale afriškega prvenstva. Leta 2002 so levi iz Tarenge izgubili finale po streljanju 11-m s Kamerunom, del moštva pa je bil tudi zdajšnji selektor Aliou Cisse.

32. AFRIŠKI POKAL NARODOV

Egipt 2019

SENEGAL – Tunizija1:0 (0:0)

Bronn 100./ag

Gomis je v 75. minuti ubranil 11-m Sassiju.

Hassen je v 81. minuti ubranil 11-m Saivetu.

Danes ob 21.00:

ALŽIRIJA – NIGERIJA

FINALE, petek ob 21.00 (Kairo).

Tekma za 3. mesto, sreda ob 21.00 (Kairo).