Messi, Van Dijk in Ronaldo je bil vrstni red prve trojice v letošnjem Fifinem izboru The Best. Med letoma 2010 in 2015 je svetovna nogometna zveza skupaj s France Football podeljevala zlato žogo, nato pa sta se nagradi znova ločili, prestiž pa ostaja na strani starejše francoske nagrade. Foto: EPA

Lani je Luka Modrić prekinil desetletje dua Messi – Ronaldo, ki sta si med letoma 2008 in 2018 enakomerno razdelila vseh 10 zlatih žog. A Hrvata in zvezdnika Reala Madrida leto pozneje ni niti med 30 finalisti izbora, ki ga tradicionalno prireja nogometna revija France Football.

Odgovore bodo podali na gala večeru v gledališču Chatelet, kjer se bo rdeča preproga odprla ob 19.30, ob 20.30 pa se bo začela slovesnost s podelitvijo štirih nagrad.

Med vsemi 70 nominiranci za nagrade v okviru zlate žoge je s 35 leti in pol najstarejši slovenski vratar Samir Handanović. Foto: Reuters

Čas za tretjega branilca?

Če je bil lani Lionel Messi komajda peti v glasovanju novinarjev z vsega sveta, je po prejemu Fifine nagrade The Best za najigralca sezone 2018/19, zdaj tudi favorit za rekordno šesto zlato žogo, s čimer bi spet prehitel večnega tekmeca Cristiana Ronalda. Portugalec ima svoje adute in zveste glasovalce, a na stavnicah višje kotira steber evropskega prvaka Liverpoola Virgil Van Dyk. Najigralec pretekle sezone po izboru Uefe je bil v Fifinem izboru že pred Ronaldom, a za Messijem. Zadnji in po Nemcu Franzu Beckenbauerju komaj drugi branilec, ki je prejel zlato žogo, je bil leta leta 2006 Italijan Fabio Cannavaro.

Med 30 finalisti za osrednjo nagrado ob Modriću ni tudi Brazilca Neymarja, zato pa kar polovica nominirancev igra v angleški Premier ligi, od tega sedem v vrstah Liverpoola.

Kdo glasuje? Za zlato žogo pri moških in jašina glasuje 180 novinarjev z vsega sveta. Iz Slovenije glasove že vrsto let prispeva Andrej Stare (TV Slovenija). Za zlato žogo pri ženskah glasuje 50 novinarjev, specializiranih za ženski nogomet. O nagradi kopa odločajo glasovi nekdanjih zmagovalcev zlate žoge.

Dva Slovenca v izboru za najboljša vratarja leta

Pozornost slovenskih privržencev nogometa bo usmerjena v premierni izbor najboljšega vratarja leta, ki bo prejel nagrado, poimenovano v čast Leva Jašina. Legendarni sovjetski vratar je leta 1963 postal sicer edini dosedanji čuvaj mreže, ki je prejel zlato žogo, a takrat je bila nagrada še rezervirana za Evropejce. Med 10 najboljšimi vratarju sveta sta namreč kar dva Slovenca: Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenija) in Samir Handanović (Inter). Prvi favorit za novo vratarsko priznanje je Alisson Becker (Liverpool), Oblaku pa se namenja lepe možnosti, da konča izbor med prvo trojico, četudi s klubom ni osvajal lovorik, med nominranci za zlato žogo pa je tudi trojica vratarjev (Alisson, Lorris in ter Stegen).

V nogometnem svetu prevladuje mnenje, da gre v izboru za zlato žogo za dvoboj Messi - Van Dijk, pri čemer Otočani poudarjajo, da je Nizozemec v dresu Liverpoola razblinil Argentinčeve sanje, da bi z Barcelono znova osvojil Ligo prvakov. Foto: EPA

30 nominirancev za zlato žogo

Sergio Aguero (ARG/Manchester City)

Trent Alexander-Arnold (ANG/Liverpool)

Alisson Becker (BRA/Liverpool)

Pierre-Emerick Aubameyang (TOG/Arsenal)

Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

Bernardo Silva (POR/Manchester City)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Frenkie De Jong (NIZ/Ajax/Barcelona)

Matthijs De Ligt (NIZ/Ajax/Juventus)

Roberto Firmino (BRA/Liverpool)

Antoine Griezmann (ŠPA/Atletico Madrid/Barcelona)

Eden Hazard (BEL/Chelsea/Real Madrid)

Joao Felix (POR/Benfica/Atletico Madrid)

Kalidou Koulibaly (SEN/Napoli)

Robert Lewandowski (POL/Bayern)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

Sadio Mane (SEN/Liverpool)

Riyad Mahrez (ALŽ/Manchester City)

Marquinhos (BRA/Paris SG)

Kylian Mbappe (FRA/Paris SG)

Lionel Messi (ARG/Barcelona)

Mohamed Salah (EGP/Liverpool)

Heung-min Son (J. KOR/Tottenham)

Raheem Sterling (ANG/Manchester City)

Dušan Tadić (SRB/Ajax)

Marc-Andre ter Stegen (NEM/Barcelona)

Donny van den Beek (NIZ/Ajax)

Virgil van Dijk (NIZ/Liverpool)

Georginho Wijnaldum (NIZ/Liverpool)

Rapinoe po The Best še Ballon d'Or?

Lionel Messi je letos že osvojil nagrado Mednarodne nogometne zveze za najboljšega nogometaša, enako je uspelo tudi ameriški nogometašici Megan Rapinoe, ki velja za najresnejšo kandidatko, da postane dobitnica zlate žoge v ženski konkurenci. Lani jo je premierno dobila Norvežanka Ada Hegerbeg, ki je med nominirankami tudi letos.

Megan Rapinoe je najbolj izpostavljena nogometašica leta, ki je zanamovala pohod ZDA do novega naslova svetovnih prvakinj. A sočasno je v sezono 2019 odigrala samo 7 klubskih tekem za Reign, pri čemer je 34-letnica ostala brez gola. Foto: EPA

20 nominirank za zlato žogo

Kosovare Asllani (ŠVE/Tacón)

Sarah Bouhaddi (FRA/Lyon)

Lucy Bronze (ANG/Lyon)

Nilla Fischer (ŠVE/Linköpings)

Pernille Harder (DAN/VfL Worlfsburg)

Ada Hegerberg (NOR/Lyon)

Tobin Heath (ZDA/Thorns)

Amandine Henry (FRA/Lyon)

Sofia Jakobsson (ŠVE/Tacón)

Sam Kerr (AVS/Chicago Red Stars/Perth Glory)

Rose Lavelle (ZDA/Washington Spirit)

Dzsenifer Marozsán (NEM/Lyon)

Marta (BRA/Orlando Pride)

Lieke Martens (NIZ/Barcelona)

Vivianne Miedema (NIZ/Arsenal)

Alex Morgan (ZDA/Orlando Pride)

Megan Rapinoe (ZDA/Reign FC)

Wendie Renard (FRA/Lyon)

Sari van Veenendaal (NIZ/Atlético Madrid)

Ellen White (ANG/Manchester City)

Po stopinjah Mbappeja bo šel ...

Veliko pozornosti se namenja tudi nagradi kopa za najboljšega nogometaša do 21. leta, ki so jo prvič podelili lani in jo je kot prvi prejel Kyliann Mbappe. Med deseterico finalistov je izpostavljena trojica Matthijs de Ligt, Joao Felix in Jadon Sanchez.

Lahko branilec Matthijs de Ligt v izboru za najboljšega mladega nogometaša užene dva izpostavljena napadalna virtuoza Portugalca Joaa Felixa in Angleža Jadona Sancha? Foto: Reuters

10 nominirancev za nagrado Raymonda Kope

Samuel Chukwueze (NIG/Villarreal)

Matthijs de Ligt (NIZ/Ajax/Juventus)

João Félix (POR/Benfica/Atlético Madrid)

Mattéo Guendouzi (FRA/Arsenal)

Kai Havertz (NEM/Bayer Leverkusen)

Vinícius Júnior (BRA/Real Madrid)

Moise Kean (ITA/Juventus/Everton)

Lee Kang-in (J. KOR/Valencia)

Andrij Lunin (UKR/Leganés/Real Valladolid)

Jadon Sancho (ANG/Borussia Dortmund)

10 nominirancev za nagrado Leva Jašina

Alisson Becker (BRA/Liverpool)

Kepa Arrizabalaga (ŠPA/Chelsea)

Ederson (BRA/Manchester City)

Samir Handanović (SVN/Inter Milan)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham Hotspur)

Manuel Neuer (NEM/Bayern München)

Jan Oblak (SVN/Atlético Madrid)

André Onana (KAM/Ajax)

Wojciech Szczęsny (POL/Juventus)

Marc-André ter Stegen (NEM/Barcelona)