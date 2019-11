Marco van Basten, leta 1992 najboljši nogometaš na svetu po izboru Fife in trikratni dobitnik nagrade zlata žoga, se je z nacističnim pozdravom popolnoma spozabil. Foto: EPA

Pozneje se je van Basten za svoje besede sicer opravičil. Televizija Fox Sports, kjer dela kot strokovni komentator, pa ga je vseeno za en teden suspendirala.

Incident se je zgodil pred nedeljsko tekmo med Ajaxom iz Amsterdama in Almelom, ko so se v studiu pogovarjali s trenerjem Almela – Nemcem Frankom Wormuthom. Takoj po koncu pogovora se je slišal van Bastnov "Sieg Heil".

Pri Fox Sports so njegovo opazko označili za popolnoma neprimerno, ne glede na to, kdaj bi jo izrekel. Dan po incidentu so se pri televiziji odločili, da ga bodo za en teden suspendirali. Honorar, ki bi mu ga sicer namenili, bodo nakazali nizozemskemu inštitutu za vojno dokumentacijo.