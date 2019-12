Philippe Coutinho, ki je poleti prišel kot posojeni nogometaš Barceloni, je imel kar nekaj težav v Münchnu. Po štrevilnih bledih predstavah je tokrat zasijal in navdušil navijače. Foto: Reuters

Trener Hansi Flick je bil zaskrbljen po porazih proti Bayerju iz Leverkusna in Borussii v Mönchengladbachu. Ko Robert Lewandowski nima svojega večera, so Bavarci takoj v težavah. Maksimalnih 18 točk v skupinskem delu Lige prvakov (to ni uspelo še nobenemu nemškemu kluba pred tem) je lep dosežek, a zaostanek v prvenstvu je vseeno znak za alarm pred koncem jesenskega dela.

54-letni Flick se je zavedal, da si novega spodrsljaja ne sme več privoščiti, saj je vodilna Borussia iz Mönchengladbacha v četrtek presenetljivo izpadla iz Evropske lige in bo spomladi igrala le še v Bundesligi. Kingsley Coman si je v sredo poškodoval koleno proti Tottenhamu, a na srečo nima strgane križne vezi in bo z ekipo lahko odpotoval na januarske priprave v Doho.

Hitri Milot Rashica je v prvem polčasu nekajkrat zapretil, Jerome Boateng je bil preporčaen. Foto: Reuters

Rashica prehiter za Boatenga

Bremenčani, ki več kot enajst let niso premagali Bayerna (20. septembra 2008 so zmagali s 5:2 na Allianz Areni, ko je Bavarce vodil Jürgen Klinsmann), so stavili na protinapade. Sijajni napadalec Milot Rashica je povrzočal velike težave obrambi Bayerna v prvem polčasu.

Lewandowski v uvodne četrt ure ni izkoristil dveh priložnosti in kazen je prišla v 24. minuti. Davy Klaassen je lepo podal v prazen prostor, Rashica pa je švignil mimo Jeroma Boatenga, si naravnal žogo na desnico in jo z roba kazenskega prostora poslal pod prečko, Manuel Neuer je bil prekratek.

Coutinho in Lewandowski ekspreno zrežirala preobrat

Pet minut pred odmorom je Lewandowski skušal z lobom matirati Jirija Pavlenko, ki pa se je izkazal z odličnim posredovanjem. Vse je že kazalo na vodstvo Bremenčanov ob odmoru, ko je Joshua Kimmich dvignil žogo prek obrambe gostov, Serge Gnabry je z desne strani podal pred vrata, kjer je Coutinho iz bližine izenačil. Razigrani Brazilec je v četrti minuti sodnikovega dodatka (poškodogval se je branilec Theodor Gebre Selassie) zaposlil Lewandowskega, ki je z levo nogo le uspel ukaniti Pavlenko.

Brazilec s predstavo sezone odgovoril kritikom

Po sanjskem zaključku prvega polčasa so se gostitelji sprostili. V 63. minuti je David Alaba podal do Coutinha, ki se je izognil prepovedanemu položaju in nato lobal Pavlenko z 12 metrov, žoga je oplazila vratnico, a je vseeno preletala golovo črto za 3:1.

V 70. minuti je vstopil Thomas Müller, ki je le dve minuti zatem našel Lewandowskega. najboljši strelec Bundeslige je z desno nogo povišal na 4:1. To ej bil že njegov 18. zadetek v letošnji sezoni. Odpor gostov je bil strt. Coutinho je četrt ure pred koncem podal do Müllerja za 5:1, nato pa je z mojstrsko zavrtinčil žogo z roba kazenskega prostora in s tem kronal najboljšo predstavo sezone. Še sredi tedna je prejel številne kritike, da ni vreden 120 milijonov evrov, kolikor bi morali Bavarci odšteti Barceloni, če želijo poleti izpeljati prestop.

"Gledalci so prišli na svoj račun. Vsi smo uživali v odlični predstavi. Coutinho je bil res vrhunski. Vseskozi sem poudarjal, da mu moramo dati nekaj časa. Nikoli nisem dvomil v njegove sposobnosti," je bil vesel Flick, ki se zaveda, da so tri točke nujne tudi v sredo v Freiburgu in za konec jeseni še proti Wolfsburgu.

Jadon Sancho se je izkazal z golom in podajo na Opel Areni. Foto: Reuters

Dortmundčani vzeli zalet iz Lige prvakov in zmleli Mainz

Dortmunska Borussia je odnesla tri točke iz Mainza (0:4). Črno-rumeni so si pošteno oddahnili v torek, ko se se uvrstili v osmino finala Lige prvakov, potem ko je Inter presenetljivo izgubil na San Siru proti rezervistom Barcelone z 1:2. Trener Lucien Favre, ki je sedel na zelo majavem stolčku, je lažje zadihal. Borussia ima na tretjem mestu dve točki več ob Bayerna, kar je za Favreja zelo pomemben podatek.

Kapetan Marco Reus je načel mrežo Mainza v 32. minuti z močnim strelom z roba kazenskega prostora. V 66. minuti je Jadon Sancho povišal na 0:2, tri minute zatem je Thorgan Hazard lepo zaklučil protinapad. Končni izid je postavil Nico Schulz z močnim diagonalnim strelom z levico šest minut pred koncem.

15. krog:

HOFFENHEIM - AUGSBURG 2:4 (1:1)

Skov 14., Locadia 80.; Max 11., 51./11-m, Jensen 56., Iago 85.



BAYERN - WERDER 6:1 (2:1)

Coutinho 45., 63., 78., Lewandowski 45., 72., Müller 75.; Rashica 24.

Bayern: Neuer, Pavard, Boateng (46./Perišić), Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Goretzka (70./Müller), Gnabry, Coutinho (82./Singh), Lewandowski.



Werder: Pavlenka, Gebre Selassie (45./Singh), Veljković, Gross, Lang, Augustinsson, Sahin, M. Eggestein, Klaassen, Osako (67./Bittencourt), Rashica (86./Bartels).



Sodnik: Robert Schröder

HERTHA - FREIBURG 1:0 (0:0)

Darida 53.



MAINZ - BORUSSIA (D) 0:4 (0:1)

Reus 32., Sancho 66., T. Hazard 69., Schulz 84.



Mainz: Zentner, St. Juste, Fernandes, Niakhate, Öztunali, Baku, Aaron, Kunde (86./Brosinski), Boetius (76./Maxim), Quaison, Szalai (81./Mateta).



Borussia (D): Bürki, Akanji, Hummels, Zagadou, Hakimi, Weigl, Brandt (81./Dahoud), Schulz, Reus (73./Götze), T. Hazard, Sancho (85./Paco Alcacer).



Sodnik: Benjamin Cortus

KÖLN - BAYER LEVERKUSEN 2:0 (0:0)

Cordoba 73., Bornauw 84.

RK: Dragović 62., Bailey 77./oba Bayer



PADERBORN - UNION BERLIN 1:1 (1:1)

Pröger 33.; Ingvartsen 7.



Danes ob 18.30:

FORTUNA DÜSSELDORF - RB LEIPZIG -:- (0:1)

Schick 2.

Kampl (Leipzig) je poškodovan.



Nedelja ob 15.30:

WOLFSBURG - BORUSSIA (M)



Ob 18.00:

SCHALKE - EINTRACHT