SP do 20 let: Argentina - Mali 1:1

Američani izločili Francoze

Bielsko-Biala - MMC RTV SLO

Argentinci so v skupini F s 6 točkami osvojili prvo mesto pred Južno Korejo, Portugalsko in Južno Afriko. Foto: EPA

Na svetovnem prvenstvu v nogometu do 20 let na Poljskem je na sporedu še zadnja tekma osmine finala. Od 20.30 se merita Argentina in Mali. Prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.