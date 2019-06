Foto: Reuters

Za obe reprezentanci je to prvi nastop na zaključnem dejanju tako velikega tekmovanja. V polfinalu sta obe ekipi tekmeca premagali z 1:0: Južna Koreja je premagala Ekvador, Ukrajina pa je bila boljša od Italije.

V živo

Lee Kangin je povedel Južno Korejo v vodstvo že v 5. minuti. Foto: EPA

Finalno tekmo je bolje začela Južna Koreja, ki je po petih minutah igre že vodila z 0:1 in to po uspešno izvedeni 11-metrovki, ki jo je zanesljivo izvedel Lee Kangin. Najstrožjo kazen pa je Južni Koreji podaril Danilo Beskorovajinij, ki je na robu kazenskega prostora pohodil Se-yun Kima, ta je padel v kazenskem prostoru. Sodnik je po ogledu VAR-a pokazal na belo točko, saj je bil dotik storjen znotraj kazenskega prostora.

Vladislav Supriaga je dosegel prvi gol na letošnjem SP-ju na najpomembnejši tekmi. Foto: EPA

Ukrajinci so izenačili v 34. minuti, Vladislav Supriaga je kaznoval napako južnokorejske obrambe - po podaji v kazenski prostor je igralec Južne Koreje slabo izbijal žogo, ta je prišla do Supriage, ki je meril v levi kot.

Po SP-ju še EP

Takoj po koncu svetovnega prvenstva do 20 let se bo v Italiji in San Marinu začelo evropsko prvenstvo do 21 let. Nastopilo bo dvanajst reprezentanc, polfinalisti, ki bodo zmagovalci treh predtekmovalnih skupin ter najboljša drugouvrščena ekipa, pa si bodo zagotovili vozovnico za olimpijske igre v Tokiu.

SVETOVNO PRVENSTVO (U-20)

POLJSKA

Finale, danes ob 18.00 (Lodž):

UKRAJINA - JUŽNA KOREJA 1:1 (1:1)

Supriaga 34.; Lee 5./11-m

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Tekma za 3. mesto:

Italija - EKVADOR * 0:1 (0:0)

Mina 104.

* - po podaljšku

Polfinale

Gdynia:

UKRAJINA - Italija 1:0 (0:0)

Buleca 65.

RK: Popov 80./Ukrajina

Lublin:

Ekvador - JUŽNA KOREJA 0:1 (0:1)

Jun 39.