Isabell Herlovsen je zadela za vodstvo Norveške. Foto: Reuters

Avstralke so do velike priložnosti prišle že v uvodni minuti, ko se je Sam Kerr na levi strani sama prebila pred vratarko Ingrid Hjelmseth, a ustrelila mimo desne vratnice.

Isabell Herlovsen zadela za vodstvo Norveške

In kdor ne da, dobi. V 31. minuti je namreč Isabell Herlovsen lepo vtekla na podajo z desne strani, ušla avstralski obrambi, nato pa s strelom za levo vratnico matirala Lydio Williams.

Po ogledu videposnetka razveljavljena enajstmetrovka

Tik pred koncem prvega polčasa je nemška sodnica Riem Hussein najprej pokazala na belo točko za Avstralijo, saj je ocenila, da je branilka Maria Thorisdottir žogo odbila z roko. A Norvežanke so zahtevale ogled videoposnetka, po katerem je Husseinova spremenila odločitev. Statistika prvega polčasa: posest žoge 60:40 za Avstralijo, skupaj streli in streli v okvir vrat pa 5:3 oziroma 3:1 za Norveško.

Avstralke izenačile iz kota

V drugem polčasu so Avstralke napadale za izenačenje. V 59. minuti je Kerrova zatresla mrežo Norveške, a je bil gol razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. "Matilde" so tudi v nadaljevanju iskale poti do norveškega gola, a so se Skandinavke brez težav branile. In ko je že kazalo, da bodo Norvežanke vzdržale do konca, so Avstralke v 83. minuti izenačile. Elise Kellond-Knight je podala iz kota, žoga pa je nato mimo številnih nog končala v mali mrežici za 1:1.

Graham Hansenova stresla vratnico

V 93. minuti je Caroline Graham Hansen z izjemnim diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora stresla vratnico, žoga se je dobesedno kotalila po golovi črti, a je ni prečkala. Na vrsti je bil podaljšek.

V prvem dvoboju osmine finala je Nemčija s 3:0 porazila Nigerijo.

Četrtfinalni boji bodo v četrtek in petek, polfinale 2. in 3. julija, tekma za tretje mesto 6. v Nici in finale 7. julija v Lyonu.

NOGOMET

8. SVETOVNO PRVENSTVO (Ž)

OSMINA FINALA, Francija

NEMČIJA - Nigerija 3:0 (2:0)

Popp 20., Daebritz 27./11-m, Schuller 82.

Danes ob 21.00 (TV SLO 2/MMC):

NORVEŠKA - AVSTRALIJA 1:1 (1:0)

Herlovsen 31.; Kellond-Knight 83.

Nedelja ob 17.30:

ANGLIJA - KAMERUN

Ob 21.00:

FRANCIJA - BRAZILIJA

Ponedeljek ob 18.00:

ŠPANIJA - ZDA

Ob 21.00:

ŠVEDSKA - KANADA

Torek ob 18.00:

ITALIJA - KITAJSKA

Ob 21.00:

NIZOZEMSKA - JAPONSKA