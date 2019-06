Norvežanke, svetovne prvakinje leta 1995, so tudi brez najboljše nogometašice sveta Ade Hegerberg, ki bojkotira SP zaradi neenakopravnega obravnavanja nogometaši v domovini, prikazale disciplinirano in organizirano igro. Sicer manjka Norveški ravno iskra oz. ideja več v napadu, z trdno obrambo pa so namučile tudi Francijo in suvereno premagale Nigerijo (3:0) in Južno Korejo (2:1).

Samantha Kerr je prvo ime avstralske reprezentance. Foto: EPA

Avstralija je pred začetkom prvenstva v Franciji sodila v širši krog favoritinj, a so se "Matilde" takoj opekle z Italijo (1:2). Sledil je dramatični preobrat proti Braziliji (po 0:2 do 3:2) in visoka zmaga nad Jamajko (4:1). Prvo ime Avstralk je Samantha Kerr, ki je s 5 goli sovodilna strelka mundiala. Moč Norveške je tako obramba, Avstralk pa napada. Na lanskem pokalu Algarve je po goleadi slavila Avstralija s 4:3, na SP-ju 2011 pa so bile Matilde boljše z 2:1. Vsekakor se napoveduje zanimiv obračun za vstop v četrtfinale, kjer boljšo čaka zmagovalka dvoboja Anglija - Kamerun.

V prvem dvoboju osmine finala je Nemčija s 3:0 porazila Nigerijo.

Četrtfinalni boji bodo v četrtek in petek, polfinale 2. in 3. julija, tekma za tretje mesto 6. v Nici in finale 7. julija v Lyonu.

NOGOMET

8. SVETOVNO PRVENSTVO (Ž)

OSMINA FINALA, Francija

NEMČIJA - Nigerija 3:0 (2:0)

Popp 20., Daebritz 27./11-m, Schuller 82.

Danes ob 21.00 (TV SLO 2/MMC):

NORVEŠKA - AVSTRALIJA

Nedelja ob 17.30:

ANGLIJA - KAMERUN

Ob 21.00:

FRANCIJA - BRAZILIJA

Ponedeljek ob 18.00:

ŠPANIJA - ZDA

Ob 21.00:

ŠVEDSKA - KANADA

Torek ob 18.00:

ITALIJA - KITAJSKA

Ob 21.00:

NIZOZEMSKA - JAPONSKA