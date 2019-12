Moštvi sta točkovno povsem poravnani na vrhu lestvice, ima pa Barcelona nekoliko boljšo razliko v golih (+23 proti +21).

Lionel Messi in Luis Suarez zunaj stadiona Camp Nou. Foto: EPA

Katalonci bodo verjetno začeli v postavitvi 4-3-3 s Sergiem Busquetsom, Frenkiejem De Jongom in Ivanom Rakitićem v sredini. V napadu se pričakuje trojica Lionel Messi, Antoine Griezmann in Lusi Suarez. Mogoča je tudi postavitev 4-2-3-1 z Arturom Vidalom in Ansujem Fatijem v postavi.

Trener Reala Zinedine Zidane ne bo mogel računati na poškodovanega Edena Hazarda.

NOGOMET

ŠPANSKO PRVENSTVO

PRELOŽENA TEKMA 10. KROGA

Danes ob 20.00:

BARCELONA - REAL MADRID