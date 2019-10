Za Andražem Šporarjem je izjemen september. Foto: Reuters

Vrnitev po petih letih na evropsko sceno je bila za Slovake uspešna, saj so s 4:2 pred svojimi gledalci premagali turški Bešiktaš. Šporar se je med strelce vpisal dvakrat. "Bilo je ogromno čustev, sploh zato, ker je bilo na tekmi šest ali sedem tisoč otrok. Lepo je bilo slišati njihovo veselje in mislim, da si bomo tako oni kot mi zapomnili to tekmo za vse življenje," je povedal Šporar.

Prvi reprezentančni napadalec je trenutno s sedmimi goli prvi strelec slovaškega prvenstva. Uvrščen je bil tudi v prvo enajsterico uvodnega kroga Evropske lige.

Slovan, za katerega igra še en slovenski nogometaš Kenan Bajrić, čaka nocoj težko gostovanje. Braga je sicer v portugalskem prvenstvu enajsta, a ji gre toliko bolje v Evropi. Portugalci so dobili vse tekme v kvalifikacijah za Evropsko ligo, v prvem krogu pa so z 1:0 slavili na gostovanju v Wolverhamptonu.

Evropska liga: Šporarjev Slovan gostuje v Bragi

2. KROG, četrtek

Skupina A, ob 21.00:

SEVILLA - APOEL (Belec, Bezjak)

DUDELANGE - QARABAG

Skupina B, ob 21.00:

MALMÖ - KÖBENHAVN

LUGANO - DINAMO KIJEV

(Črnigoj; Verbič)

Skupina C, ob 21.00:

TRABZONSPOR - BASEL

KRASNODAR - GETAFE

Skupina D, ob 21.00:

SPORTING LIZBONA - LASK LINZ

ROSENBORG - PSV EINDHOVEN

Skupina E, ob 21.00:

CELTIC - CLUJ

LAZIO - RENNES

Skupina F, ob 21.00:

ARSENAL - STANDARD LIEGE

VITORIA GUIMA. - EINTRACHT FRANKFURT

Skupina G, ob 18.55:

YOUNG BOYS - RANGERS

FEYENOORD - PORTO

Skupina H, ob 18.55:

CSKA MOSKVA - ESPANYOL

(Bijol)

FERENCVAROS - LUDOGOREC

(Blažič)

Skupina I, ob 18.55:

OLEKSANDRIJA - GENT

ST. ETIENNE - WOLFSBURG

(Berić)

Skupina J, ob 18.55:

ISTANBUL BASAKSEHIR - BORUSSIA (M)

WOLFSBERG - ROMA

Skupina K, ob 18.55:

BEŠIKTAŠ - WOLVERHAMPTON

BRAGA - SLOVAN BRATISLAVA

(Šporar, Bajrić)

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Skupina L, ob 16.50:

ASTANA - PARTIZAN

Ob 18.55:

AZ ALKMAAR - MANCHESTER UNITED