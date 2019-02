Andraž Šporar je zadel na šestih zaporednih tekmah slovaškega prvenstva, pri čemer je februarja na prvih dveh spomladanskih tekmah prinesel Slovanu zmagi z 1:0. Foto: Twitter

Prejšnji konec tedna so slovenski napadalci, ki so v zadnjih dveh letih igrali v špici Slovenije, zadevali kot po vrsti, a tokrat je bilo drugače. Po kriteriju golov v tekoči sezoni je razred zase Andraž Šporar, ki je konec tedna znova zatresel za Slovan na gostovanju pri Seredu. Tudi na drugi spomladanski tekmi slovaškega prvenstva je bil Špoki edini strelec Bratislavčanov, ki s prednostjo kar 14 točk korakajo proti prvemu naslovu prvaka po 10 letih.

Gol Šporarja po dvojni podaji proti Seredu iz 24. minute

Prav 17 ligaških golov Šporarja je ključnih za uspeh Slovana, saj je skupno svetlo-modra št. 9 prispevala kar 35-odstotkov vseh golov Bratislavčanov. V celotni sezoni je Ljubljančan, ki bo v sredo praznoval 25. rojstni dan, na 24 klubskih tekmah prispeval kar 22 golov in 6 podaj! A Šporarjevi kandidaturi za mesto prvega napadalca Slovenije še najbolj oporeka kakovost tekmovanja - slovaška liga sodi ob bok slovenski - na Uefini ligaški lestvici je Fortuna liga 30., Prva liga pa 31. med 55 v Evropi.

Primerjava slovenskih napadalcev v klubski sezoni 2018/19 Napadalec klub goli podaje tekme (s klopi) igralni čas minut/

/gol minut/

/točko Andraž Šporar Slovan Bratislava 22 6 24 2.104' 96' 75' Robert Berić St. Etienne 5 1 14 (9) 535' 107' 89' Roman Bezjak Jagiellonia/Apoel 5 2 24 (10) 1.343' 269' 192' Luka Zahović Maribor 10 1 24 2.088' 209' 190' Andres Vombergar Olimpija/Ufa 11 3 17 (1) 1.367' 124' 98'

Številke samo podkrepijo Šporarjev pole position, da pride čez točno tri tedne na Brdo v najboljšem položaju za zasedbo vloge prvega napadalca. Zlasti, ker pravega časa za treninge ne bo, saj četo Matjaža Keka že tri dni po zboru v četrtek čaka gostovanje v Izraelu.

S stranskega tira nazaj v načrtih St. Etienna

Od pravih slovenskih napadalcev v najmočnejši ligi - v Ligue 1 v Franiciji - igra Robert Berić, ki pa ima tudi daleč najmanjšo minutažo. A potem, ko je bil pozimi znova na izhodnih vratih zelenih, se je pred 10 dnevi vrnil v postavo z odločilnim golom in podajo proti Strasbourgu. Navijaška ljubezen do Slovenca v St. Etiennu nikoli ni bila sporna, čemur je sledilo tudi klubsko vodstvo. V sredo je Berić sklenil novo triletno pogodbo z ASSE-jem do poletja 2022.

Robert #Beric : "Prolonger l’aventure en Vert a toujours été ma priorité. Je me sens très lié à la ville de Saint-Étienne, au club et à ses supporters. Ils me soutiennent de manière extraordinaire depuis mon premier jour à l’ASSE" #Beric2022 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 20. februar 2019

"Podaljšanje sodelovanja z zelenimi je bila vedno moja želja in prioriteta. Čutim se zelo povezanega z mestom Saint-Etiennom, s klubom in z navijači. Ti so me vedno močno vzpodbujali, vse od prvega dne, ko sem prestopil prag kluba. V njem sem našel svoj mir, ravnovesje, sem izjemno motiviran. Upam, da bom pripomogel pri doseganju klubskih ciljev," je bil ob podpisu vznesen Berić, kateremu bi se s poletjem sicer iztekla stara pogodba. V petek ob zmagi pri Dijonu je sicer 27-letni Krčan znova obsedel na klopi, a zato se je St. Etienne povzpel na 4. mesto francoskega prvenstva in se odpravlja v boj celo za Ligo prvakov.

Kako bo šlo Vombergarju v Rusiji?

Po zimski selitvi iz Poljske (Ekstraklasa je 25. liga Evrope) na Ciper (1.divizija je 18. prvenstvo na stari celini) se Roman Bezjak pri vodilnem ciprskem klubu Apoelu bori za mesto v špici napada. Po dveh golih v vlogi rezervista minuli konec tedna, je tokrat proti Apollonu začel v prvi postavi, a zapustil igrišče v 62. minuti pri izidu 0:0, na koncu pa je Apoel slavil z 1:2.

Standardni trojici napadalcev iz reprezentančnih akcij zadnjih dveh let je redno družbo na pripravah delal Luka Zahović, ki ostaja v Prvi ligi, na derbiju z Muro pa ni smel igrati zaradi nabranih kartonov. Zahović je zadel na januarski reprezentančni tekmi proti Kitajski U25, najboljši vtis pa je Kekovi reprezentanci Prve lige pustil drugi strelec Andres Vombergar. Golu v Marbelli je sledila prava prestopna saga, kjer je prevladovala Olimpijina želja, da ga čimprej unovči. Na koncu se je argentinski Slovenec znašel v Rusiji pri zdaj že močno slovensko obarvani Ufi, s katero bo marca nadaljeval rusko prvenstvo.

Tekme napadalcev do reprezentančne zbora Napadalec klub nasprotniki: D - doma; G- v gosteh Andraž Šporar Slovan Bratislava Spartak (D) Senica (G)

Robert Berić St.Etienne Marseille (G) Lille (D) Caen (G) Roman Bezjak Apoel Nikozija AEK Larnaca (D - pokal) AEK Larnaca (G - pokal)

Luka Zahović Maribor Aluminij (G) Gorica (D) Olimpija (G) Andres Vombergar Ufa Dinamo (D) Zenit (G) Ahmat Grozni (D)

Oblak po Realu še nepremagan

Slovenija ima v samem napadu veliko vprašanj in v primerjavi z glavnimi tekmeci v kvalifikacijski skupini G precej manj zveneča imena kot Poljaki (Lewandowski, Piatek, Miklik), Avstrijci (Arnautović) in Izraelci (Dabbur). A zato bo napadalnim zvezdnikom pot do golov skušal preprečiti prvi slovenski nogometni zvezdnik, ki je v polni formi.

Jan Oblak je sedmič v zadnjih 10 krogih La Lige zaklenil vrata Atletica, v zadnjem tednu dni je ostal nepremagan tako v Ligi prvakov kot na obeh prvenstvenih tekmah. Skupno je Škofjeločan na 33 tekmah sezone ohranil mrežo nedotaknjeno 17-krat.

Če je bil Oblak s 6 obrambami na mestnem obračunu z Rayom igralec tekme, je imel tokrat v nedeljo proti Villarrealu manj dela. Pri tem je bila ključna od skupno treh obramb poteza iz 9. minute, ko je pri 0:0 in v dvoboju iz oči v oči zaprl vse poti Ekambiju.

V pričakovanju podpisa podaljšanja pogodbe

Pred Atleti je prost delovni teden, v katerem pa se pričakuje konec dolge sage o podaljšanju pogodbe z Oblakom. Z uradnim podpisom se Oblaku obeta občutno izboljšana plača - v Madridu omenjajo številke vse do milijon evrov na mesec - in podaljšanje pogodbe vse do poletja 2024 z občutnim dvigom odškodninske klavzule.