Liverpool je nazadnje brez polnega plena ostal marca na tekmi proti Evertonu. Od takrat je nanizal 14 zmag. Foto: Reuters

Anfield je onemel v 7. minuti, ko je z močnim diagonalnim strelom vratarja Adriana matiral Niozzemec Jetro Willems. Začeli so se valiti napadi Liverpoola, ki so sad obrodili v 28. minuti. Po podaji Andrewa Robertsona je žoga prišla do Sadia Maneja, ki je s prefinjenim diagonalnim strelom žogo poslal pod prečko vratarja Martina Dubravke.

27-letni Senegalec je bil v glavni vlogi tudi v 40. minuti. Izjemno ga je zaposilil rezervist Firmino (v igro je prišel tri minute prej namesto poškodovanega Origija), vtekajoči Mane pa je še drugič matiral Slovaka v vratih Newcastla. Končni izid je po še eni izvenserijski podaji Firmina, tokrat s peto, postavil Mohamed Salah, ki je bliskovito prodrl v kazenski prostor in poskrbel za mirno končnico.

Liverpool je slavil 14-ič zapored in ob tem vselej dosegel vsaj dva gola, kar je prvi tak dosežek v zgodovini Premier lige. Redsi so neporaženi 22 tekem zapored (18 zmag, 4 remiji), kar je klubski rekord v Premier ligi.

5. KROG



LIVERPOOL - NEWCASTLE 3:1 (2:1)

Mane 28., 40., Salah 72.; Willems 7.

Ob 16.00:

BRIGHTON - BURNLEY

MANCHESTER UNITED - LEICESTER

SHEFFIELD UNITED - SOUTHAMPTON

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE

WOLVERHAMPTON - CHELSEA



Ob 18.30:

NORWICH - MANCHESTER CITY



Nedelja ob 15.00:

BOURNEMOUTH - EVERTON



Ob 17.30:

WATFORD - ARSENAL



Ponedeljek ob 21.00:

ASTON VILLA - WEST HAM