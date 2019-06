Anglija je na tem svetovnem prvenstvu zmagala na vseh štirih tekmah. Foto: Reuters

Angleške levinje, ki jih vodi nekdanji nogometaš Manchester Uniteda Phil Neville, naskakujejo tretji zaporedni polfinale na velikih tekmovanjih. V finalu še niso igrale. Tekma bo na severu Francije v Le Havru, ki ima odlične povezave z Anglijo, tako da na stadionu pričakujejo veliko angleških navijačev.

Kljub težavam – izostanek grozi osrednjima branilkama Steph Houghton in Milli Bright – so Angležinje v vlogi favoritinj. Ne nazadnje so na poti med osem najboljših premagale Japonsko, Argentino in Škotsko v skupinskem delu, Kamerun pa v osmini finala.

"Nikoli nismo imele večjega zaupanja v to skupino, kot ga imamo zdaj. Smo najbolje pripravljena ekipa na prvenstvu. Tri, štiri leta smo se borile, da dobimo tako pozornost, kot jo imamo zdaj. Tega ne bomo zapravile," je odločna vratarka Karen Bardsley.

Norveška je na svetovni lestvici 12., devet mest za Anglijo. Za Norvežanke že od leta 2017 ne igra najboljša igralka na svetu Ada Hegerberg, ki se ne strinja z vladno politiko do športa v svoji državi.

Norveška je v skupinskem delu zaostala za Francijo in v osmini finala po enajstmetrovkah izločila Avstralijo. Prvakinje iz leta 1995 so sodelovale na vseh osmih svetovnih prvenstvih. Tokrat so v vlogi favoritinj Angležinje, a selektor Martin Sjogren sporoča: "Anglije se ne bojimo. Imamo izjemno močno ekipo."

Na zadnjem svetovnem prvenstvu pred štirimi leti so v medsebojnem obračunu z 2:1 slavile levinje.

Zmagovalec se bo v polfinalu pomeril z boljšo ekipo iz petkovega obračuna Francija – ZDA, ki na stavnicah za končni uspeh kotirata najbolje.

8. SVETOVNO PRVENSTVO (Ž)

ČETRTFINALE

Četrtek ob 21.00 (Le Havre):

NORVEŠKA - ANGLIJA (prenos TV SLO 2)

Petek ob 21.00 (Pariz):

FRANCIJA - ZDA (prenos TV SLO 2)

Sobota ob 15.00 (Valenciennes)

ITALIJA - NIZOZEMSKA (prenos TV SLO 2)

Ob 18.30 (Rennes):

NEMČIJA - ŠVEDSKA

POLFINALE, 2. in 3. julija v Lyonu.

TEKMA ZA 3. MESTO, v soboto, 6. julija, ob 21.00 v Nici.

FINALE, v nedeljo, 7. julija, ob 21.00 v Lyonu.