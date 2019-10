Andrij Pjatov je v 16. minuti ubranil 11-metrovko Josipa Iličića. Foto: Reuters

V Madridu sta se Real in Club Brugge razšla z 2:2, potem ko so Belgijci po prvem polčasu vodili z 2:0.

Atalanta je imela že v 16. minuti priložnost za vodstvo, a je Josip Iličić zastreljal 11-metrovko, ki je bila dosojena prav po prekršku nad njim. Vratar Andrij Pjatov je njegov strel ubranil. Pozneje so Italijani le povedli z zadetkom Duvana Zapate z glavo v 28. minuti po predložku z desne strani, a je Ukrajincem do konca uspel preobrat. Pet minut pred koncem prvega polčasa je Junior Moraes obšel vratarja Pierluigija Gollinija in izenačil. Še pred odmorom je Marlos s prostega strela zadel prečko.

Rezervist Solomon, ki je prejšnji mesec z Izraelom gostoval v Stožicah v kvalifikacijah za Euro 2020, je na igrišče prišel v 68. minuti. Atalanta je ob koncu pritiskala, a so do zadetka prišli gostje. Podajalec je bil Dodo, še en igralec s klopi. Iličić je zelenico zapustil v 57. minuti.

Bergamčani so v 1. krogu doživeli visok poraz v Zagrebu proti Dinamu, ko je bilo 4:0.

2. krog, skupina A:

REAL MADRID - CLUB BRUGGE 2:2 (0:2)

Ramos 56., Casemiro 86.; Dennis 10., 40.

Ob 21.00:

GALATASARAY - PARIS SG 0:0 (0:0)

Lestvica: PARIS SG 1 1 0 0 3:0 3 CLUB BRUGGE 2 0 2 0 2:2 2 GALATASARAY 1 0 1 0 0:0 1 REAL MADRID 2 0 1 1 2:5 1

Skupina B, ob 21.00:

TOTTENHAM - BAYERN 1:2 (1:2)

Son 12.; Kimmich 15., Lewandowski 45.

CRVENA ZVEZDA - OLYMPIACOS 0:1 (0:1)

Semedo 37.

Lestvica: BAYERN 1 1 0 0 3:0 3 TOTTENHAM 1 0 1 0 2:2 1 OLYMPIACOS 1 0 1 0 2:2 1 CRVENA ZVEZDA 1 0 0 1 0:3 0

Skupina C:

ATALANTA - ŠAHTAR 1:2 (1:1)

Zapata 28.; Moraes 41., Solomon 95.

Iličić (Atalanta) je v 16. minuti zastreljal 11-metrovko. Igral je do 57. minute.

Ob 21.00:

MANCHESTER CITY - DINAMO ZAGREB 0:0 (0:0)

Stojanović (Dinamo) je začel tekmo.

Lestvica: DINAMO ZAGREB 1 1 0 0 4:0 3 MANCHESTER CITY 1 1 0 0 3:0 3 ŠAHTAR 2 1 0 1 2:4 3 ATALANTA 2 0 0 2 1:6 0

Skupina D, ob 21.00:

JUVENTUS - BAYER LEVERKUSEN 1:0 (1:0)

Higuain 17.

LOKOMOTIV MOSKVA - ATLETICO MADRID 0:0 (0:0)

Oblak (Atletico) je začel tekmo.