Veliko veselje Perujcev po uvrstitvi v polfinale. Junak je bil vratar Pedro Gallese, ki je obranil strel Suareza. Foto: Reuters

Urugvaj, ki je zmagal v skupini C, je bil veliko boljši v 97 minutah. Imel je precej več strelov (12:3), Peru pa sploh ni streljal v okvir vrat. Izbranci Oscarja Tabareza so trikrat zatresli mrežo, vendar so bili vsi trije zadetki upravičeno razveljavljeni zaradi prepovedanega položaja.

Luis Suarez je bil popolnoma na tleh po zgrešeni enajstmetrovki. Foto: Reuters

Nandez, Cavani in Suarez zadeli iz prepovedanega položaja

V 29. minuti je Luis Suarez zatresel mrežo z desetih metrov, vendar je bil pred tem Nahitan Nandez, ki je podal z desne strani, v prepovedanem položaju.



Po uri igre je Suarez podal v prazen prostor do Edinsona Cavanija, ki je z leve strani stekel sam proti vratom in mojstrsko lobal vratarja Pedra Galleseja. Stranski sodnik je dvignil zastavico in glavni delivec pravice Wilton Pereira Sampaio se je posvetoval z videosodnikom, ki pa je potrdil odločiltev.



Urugvajci so se lahko le prijeli za glavo, ko je bil v 73. minuti razveljavljen še tretji gol. Suarez je s kolenom pospravil žogo v mrežo iz bližine po podaji z leve strani, a je bil znova v prepovedanem položaju.



Gallese odbil strel Suareza

V četrtfinalu Cope Americe ni podaljška (v polfinalu in finalu je predviden), zato so bile takoj na vrsti enajstmetrovke. V prvi seriji je Suarez streljal zelo močno, a premalo natančno in vratar Gallese se je izkazal s parado. Pri Peruju so zadeli vsi strelci. Jose Paolo Guerrero, Raul Ruidiaz, Yoshimar Yotun, Luis Advincula in Edison Flores so ukanili Fernanda Muslero.

V sredo poslastica Brazilija - Argentina

Še v tretjem četrtfinalu v rednem delu ni bila gola in o polfinalistu so odločale enajstmetrovke. Prva polfinalna tekma bo prava poslastica. V sredo ob 2.30 se bodo srečali Brazilci in Argentinci v Belo Horizonteju, dan zatem bosta igrala Čile in Peru v Porto Alegreju.

Četrtfinale, Salvador:

Urugvaj - PERU * 4:5 (0:0)



11-m: Suarez (Gallese brani), Guerrero (0:1), Cavani (1:1), Ruidiaz (1:2), Stuani (2:2), Yotun (2:3), Bentancur (3:3), Advincula (3:4), Torreira (4:4), Flores (4:5).



Porto Alegre:

BRAZILIJA - Paragvaj * 4:3 (0:0)

RK: Balbuena 58./Paragvaj

Rio de Janeiro:

Venezuela - ARGENTINA 0:2 (0:1)

Martinez 10., Lo Celso 74.

Sao Paulo:

Kolumbija - ČILE * 4:5 (0:0)

* - po streljanju 11-m

Polfinale, sreda ob 2.30:

BRAZILIJA - ARGENTINA (Belo Horizonte)



Četrtek ob 2.30:

ČILE - PERU (Porto Alegre)

Finale bo v nedeljo, 7. julija, ob 22.00 v Riu de Janeiru.