Igor Tudor je nazadnje vodil Udinese. Foto: EPA

41-letni Tudor je že bil trener Hajduka od aprila 2013 do februarja 2015, skupno je vodil Splitčane na 77 tekmah in jim tudi prinesel zadnjo lovoriko, hrvaški pokal v sezoni 2012/13. Nato je sedel še na klopi PAOK-a, Karabüksporja, Galatasaraya in dvakrat Udineseja, nazadnje od marca do novembra letos.

Nekdanji hrvaški reprezentant je v Hajduku začel tudi svojo igralsko kariero. Po zimskih pripravah ga prvi dvoboj čaka 1. februarja v Varaždinu. Po jesenskem delu hrvaškega prvenstva je Hajduk na drugem mestu, 12 točk za zagrebškim Dinamom in točko pred Rijeko Simona Rožmana.

Tudor je po Siniši Oreščaninu in Damirju Buriću že tretji trener Hajduka v tej sezoni.

Stanković prvič v trenerski vlogi

Novega trenerja je v soboto dobila tudi Crvena zvezda. To je postal Dejan Stanković, ki bo prvič v karieri opravljal vlogo glavnega trenerja. V sezoni 2014/15 je bil kratek čas pomočnik Andree Stramaccionija pri Udineseju.

41-letni Stanković je na klopi zamenjal Vladana Milojevića, ki je Zvezdo popeljal do dveh zaporednih naslovov srbskega prvaka in dveh uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Potem ko so Beograjčani na zadnji tekmi pred dvema tednoma izgubili v Pireju proti Olympiacosu (1:0), so ostali brez pomladi v Evropski ligi. Milojević je v četrtek odstopil.

Stanković je bil nogometaš Crvene zvezde še kot najstnik med letoma 1995 in 1998. Nato se je preselil v Italijo, kjer je igral za Lazio in Inter, s katerim je leta 2010 osvojil tudi Ligo prvakov. Igralsko kariero je sklenil leta 2013.

Zvezda v srbskem prvenstvu s 55 točkami vodi, Partizan zaostaja 11 točk.

Dušan Bajević je kot trener do zdaj večinoma deloval v Grčiji. Foto: Reuters

Naslednik Prosinečkega Dušan Bajević

Nogometna zveza Bosne in Hercegovine pa je za novega selektorja članske reprezentance imenovala legendo mostarskega Veleža, 71-letnega Dušana Bajevića.

V dodatnih kvalifikacijah konec marca se bo BiH poskušal uvrstiti na evropsko prvenstvo. 26. marca bo doma igral proti Severni Irski, ob morebitnem uspehu pa ga pet dni pozneje prav tako pred domačimi navijači čaka obračun z boljšim iz para Slovaška – Irska.

Nekdanji jugoslovanski reprezentant Bajević (v 70. letih prejšnjega stoletja je na 37 tekmah dosegel 29 zadetkov) je zamenjal Roberta Prosinečkega, ki je bil odpuščen, potem ko mu izbrane vrste ni uspelo popeljati na Euro skozi redni del kvalifikacij. Nekoč je uspešno vodil Olympiacos, AEK Atene, PAOK in Aris.