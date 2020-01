Šporar ne gre v Glasgow, ampak v Lizbono?

Kurtić naj bi bil kmalu predstavljen uradno

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Andraž Šporar je najboljši strelec slovaške lige. Foto: EPA

Trije slovenski nogometni reprezentanti so tik pred menjavo kluba. To so Jasmin Kurtić, Andraž Šporar in Denis Popović.