V živo

Zadetek Zahovića za vodstvo Maribora z 1:0

Ko sta se Aluminij in Maribor v 8. krogu (sredi septembra) srečala v Ljudskem vrtu, so državni prvaki zmagali z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

Brez zmagovalca v Sežani

V Sežani v 18. krogu niso videli zmagovalca, Tabor in Mura sta se razšla z izidom 1:1. Na prvi zadetek so morali gledalci počakati do 54. minute, ko je s samostojnim vložkom goste iz Murske Sobote v vodstvo popeljal Luka Šušnjara. Ta se je na desni strani igrišča dokopal do žoge, ob gol-avt črti krenil proti golu in iz mrtvega kota zadel za 0:1.

Gostitelji so uspeli izid vendarle izenačiti v 68. minuti, z bele točke je vratarja Matka Obradovića premagal Predrag Sikimić. Prekršek za najstrožjo kazen je zakrivil Klemen Pucko, ki je v kazenskem prostoru podrl Rodriga Bongonguija.

Prva liga TS, 18. krog:

CB24 TABOR SEŽANA - MURA 1:1 (0:0)

400; Sikimić 68./11-m; Šušnjara 54

Danes ob 17.00:

ALUMINIJ - MARIBOR 0:1 (0:1)

Zahović 4.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Odigrano v soboto:

BRAVO - RUDAR 2:1 (1:1)

500; Nukić 7./11-m, Đajić 68.; Kuzmanović 10.

DOMŽALE - TRIGLAV 3:0 (2:0)

400; Jakupović 32., 36., 78.

RK: Kumer 72./Triglav

CELJE - OLIMPIJA 1:3 (1:2)

1.200; Vizinger 39.; Bagnack 3., Vukušić 6., Menalo 67.