V Celje je prišla Olimpija, ki pod taktirko Safeta Hadžića še ni oddala točke, Ljubljančani pa so dobili tudi zadnji dve medsebojni tekmi s Celjani, ki na skalp zmajev čakajo že vse od konca sezone 2014/15, ko so v Ljubljani slavili z 1:2, sladkosti zmage pa v obračunih z Olimpijo niso okusili na zadnjih 15 ligaških tekmah.

Goričani izvlekli remi

Prva tekma današnjega dne med Triglavom in Gorico ni dala zmagovalca (1:1). Šlo je za pomemben obračun ekip, ki se želita izogniti devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek v Prvi ligi. Gorenjci so povedli v 36. minuti, in to iz prve prave priložnosti, v polno je zadel kapetan Luka Majcen. Goričani so ob koncu začeli pritiskati, kar se jim je obrestovalo v zadnji minuti sodnikovega dodatka, ko je evrogol, strel z okoli 18 metrov, dosegel Jaka Kolenc. Ekipi tako še vedno ločita dve točki v korist Kranjčanov.

V Krškem se bosta v zadnji tekmi dneva pomerili zadnjeuvrščeni moštvi, a imajo Velenjčani pred Krčani, ki so v vse slabšem položaju, že devet točk naskoka.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 30. krog

TRIGLAV - GORICA 1:1 (1:0)

450; Majcen 36.; Kolenc 94.

Ob 16.45:

CELJE - OLIMPIJA 1:0 (-:-)

Lotrič 33.

Ob 18.00:

KRŠKO - RUDAR

Odigrano v sredo:

MARIBOR - ALUMINIJ 1:1 (0:1)

2.300; Mešanović 80.; Štor 41.

DOMŽALE - MURA 1:1 (1:1)

850; Mujan 11.; Lorbek 37.