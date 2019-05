Maribor je na prvem mestu z 68 točkami. Gorica je predzadnja s 30 točkami.

Vijoličasti so povedli ekspresno hitro s skupinsko akcijo - Vršič je podal na levo stran Žanu Kolmaniču, ta pa se je izkazal z natančnim predložkom, z glavo je spretno zadel Jan Mlakar.

V 10. minuti sta Mlakar in Kolmanič spet lepo sodelovala, Mlakar je skušal zaposliti Luko Zahovića, a je Osuji pred njim izbil žogo v kot. Ravno Osuji je poskrbel za prvo pravo priložnost Goričanov v 16. minuti, ko je streljal z vrha kazenskega prostora, zadel je prečko.

V 27. minuti je razigrani Kolmanič z leve strani poslal podajo pred vrata, sam je iz prve streljal, a je Dino Hotić žogo poslal prek vrat.

V 31. minuti je Grega Sorčan imel srečo, da dolga podaja ob pomoči vetra ni končala v njegovi mreži, za las je šla mimo vrat in Mariborčani so ostali pri 0:1. V 33. minuti so Goričani imeli obetavno priložnost, ko je po podaji iz kota Žiga Lipušček meril z glavo, njegov poskus je končal nad mariborskimi vrati.

V 35. minuti pa so Mariborčani povišali vodstvo - akcijo je sprožil Hotić, ki je z levico močno streljal z okoli 18 metrov, Sorčan je njegov poskus ubranil, a se je žoga odbila do Mlakarja, ki ni bil v prepovedanem položaju, gol je bil tako priznan (0:2). Mlakar je bil v 41. minuti blizu hat-tricka, ko je streljal iz obrata, Goričane je rešila vratnica.

Luka Zahović je ob koncu prvega polčasa imel dve priložnosti, z obrambama pa se je izkazal Sorčan.

Mura izvlekla remi na Fazaneriji

Na Fazaneriji so gledalci lahko videli kar šest golov. Mura, ki se bori za Evropo, in Rudar, ki išče točke, da bi se izognil devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije, sta se razšla z remijem (3:3).

Na Fazaneriji so bolje začeli Velenjčani, že v 4. minuti so prišli do vodilnega gola - Marko Ćosić je z globinsko podajo lepo zaposlil Žigo Škofleka, ki je z levico streljal v spodnji levi kot. Mura je izenačila v 31. minuti - Amadej Maroša se je dobro znašel v kazenskem prostoru, podaljšal žogo do Armina Čerimagića, ki je z desetih metrov močno streljal, čeprav je bil Marko Pridigar na žogi, je bil strel premočan, tako da se je žoga vseeno odkotalila v mrežo.

Rudar je hitro po začetku drugega polčasa spet povedel, med strelce se je spet vpisal Škoflek - natančno podajo je z leve strani v kazenski prostor poslal Damjan Trifković, tam pa je bil na mestu Škoflek, ki je neoviran z glavo premagal Matka Obradovića (1:2). V 68. minuti so knapi povišali vodstvo (1:3) - Milan Tučić je zadel od blizu, potem ko se je otresel obrambe, je meril v desni kot. Mura je vztrajala, v 81. minuti je najprej Klemen Šturm poslal podajo pred vrata, tam pa je z glavo zadel Nino Kouter. V 93. minuti pa je gostiteljem uspelo izenačiti, ko je rezervist Rok Sirk po podaji Nika Lorbka premagal Pridigarja.

Domžale so že v soboto slavile v Kidričevem (0:3), krog pa se bo sklenil v ponedeljek, ko bodo Celjani gostili Krško.

31. krog

MURA - RUDAR 3:3 (1:1)

Ćerimagić 31., Kouter 81., Sirk 93.; Škoflek 4., 54., Tučić 68.

Ob 16.15:

GORICA - MARIBOR 0:2 (0:2)

Mlakar 2., 35.

Ob 17.55:

OLIMPIJA - TRIGLAV

Ponedeljek ob 18.00:

CELJE - KRŠKO

Odigrano v soboto:

ALUMINIJ - DOMŽALE 0:3 (0:1)

300; Klemenčič 21., Dobrovoljc 56., Nicholson 78.