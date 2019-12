Oba trenerja, tako Jürgen Klopp kot Antonio Mohamed, sta pred polfinalnim obračunom poudarila, da nista Liverpool in Monterrey zaman prepotovala na tisoče kilometrov, da bi se pohvalili zgolj z udeležbo na klubskem mundialu. Foto: EPA

Ob 18.20 preklopite na TV SLO 2/MMC in spremljajte drugi polfinalni par svetovnega klubskega prvenstva v nogometu, ki ga gosti Katar oz. prestolnica Doha.

V torek je po preobratu južnoameriški prvak Flamengo s 3:1 premagal azijskega prvaka Al Hilal. Zdaj bodo tudi Brazilci stiskali pesti za favorizirane Evropejce, saj sanjajo o ponovitvi scenarija izpred 38 let. Flamengo je leta 1981 osvojil prvi in do letos edino Copo Libertadores, nato pa je v predhodniku klubskega mundiala v Medcelinskem pokalu v Tokiu s kar 3:0 razbil Liverpool. Blestel je Flamengova ikona Zico, ki je zrežiral vse tri gole in zasenčil na drugi strani otoške ase na čelu s Kennyjem Dalglishem.

Zaradi Katarja prestavili finale mehiške lige

A Liverpool mora najprej preskočiti polfinalno oviro. Monterrey je že februarja osvojil četrti naslov prvaka CONCACAF Lige prvakov. Pod vodstvom Argentinca Antonia Mohameda se črtastim (Rayados) izmika državni naslov, so pa z njim osvojili mehiški pokal in celinsko krono. Zaradi igranja v Dohi so morali prestaviti igranje finala Aperuture 2019, kjer se bo klub s severovzhoda Mehike za naslov prvaka udaril s slovito Americo iz prestolnice.

Monterrey je ponos zvezne države Nuevo Leon. Rayados se ponašajo s štirimi naslovi celinskih prvakov, hkrati pa so osvojili le štiri državne naslove, čeprav se v Mehiki tradicionalno igrata dve prvenstvi v enem letu. Po Katarju jih čaka doma priložnost za peti naslov. Foto: EPA

Močan argentinski priokus s severa Mehike

Ključno vlogo v napadu igra Argentinec Rogelio Funes Mori, ki je prvi strelec ekipe, njegov brat dvojček Ramiro pa je nekaj časa igral za Everton in bil leta 2016 izključen na derbiju Merseyside. Od Mehičanov je znan Miguel Layun, tukaj je še Argentinec Maxi Meza, a oba sta v četrtfinalu vstopila s klopi. Največji vtis na četrtfinalnem obračunu z Al Saddom (3:2) sta pustila Carlos Rodriguez z zmagovitim golom in hitri bočni branilec Jesus Gallardo.

Kar ni uspelo Dalglishu in Gerardu ...

Trener evropskih prvakov Jürgen Klopp je v svojem slogu blestel na novinarski konferenci, kjer je odločno izpostavil, da Liverpool po porazih v letih 1981 in 2005 (z 0:1 proti Sao Paulu) zanima samo osvojitev še edine lovorike, ki jim manjka – uradni naslov svetovnega prvaka. Rdeči (reds) bodo zaigrali z udarno postavo, ki si je v Premier ligi zgradila velikansko prednost in koraka proti prvemu naslovu državnega prvaka po letu 1991. A Mo Salah, Sadio Mane, Virgil Van Dijk in Alisson morajo naprej dokončati nalogo, ki je spodletela generaciji Dalglisha in ekipi, ki jo je vodil Steven Gerrard.

16. KLUBSKO SVETOVNO PRVENSTVO

KATAR 2019, Doha

Polfinale, danes ob 18.30 (TV SLO 2/MMC):

MONTERREY - LIVERPOOL

V živo

FLAMENGO - Al Hilal 3:1 (0:1)

De Arrascaeta 49., Henrique 78., Albulayhi 82./ag; Salem 18.

Finale in tekma za 3. mesto bosta v soboto, 21. decembra. Prenos finala bo na TV SLO 2 in MMC-ju.