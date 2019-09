TV SLO 2/MMC: Od 20.00 Slovenija - Poljska

Selektor Matjaž Kek želi točke, ne umetniškega vtisa

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenci na četrtkovem treningu v Stožicah, ki so prvič po juniju 2015 razprodane. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski nogometaši odštevajo ure in minute do kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo proti Poljski, ki se bo v razprodanih Stožicah začela ob 20.45. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju pa že ob 20.00.