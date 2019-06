Josip Iličić in Robert Berić bosta v napadu tvorila udarni slovenski dvojec. Foto: www.alesfevzer.com

"Vsekakor je dobro, da je tekma takoj po porazu v Celovcu. Mislim, da je naše izhodišče popolnoma jasno, ne glede na to, koliko točk imamo mi ali koliko jih ima Latvija. Želja in naloga je, da pridemo do pozitivnega rezultata," pravi slovenski selektor Matjaž Kek.

Kek o brezzobem napadu: "Ni to le težava napadalcev"

Slovenija bo ob Baltiku nastopila brez Reneja Krhina, Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja. Glede na tekmo z Avstrijo bo Šporarja zamenjal Robert Berić, Jako Bijola pa Denis Popović.

Latvijce vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović. "Zadovoljen sem z njim. Je dober trener in človek. Skuša nam vcepiti novo filozofijo in uvaja tudi mlade igralce. Potrebujemo še rezultate, kar je v nogometu najpomembnejše," je za TV SLO povedal latvijski branilec Vitalijs Maksimenko, ki si kruh služi v Olimpiji.

Slaviša Stojanović poslal pozdrav v domovino

In kaj je po njegovem mnenju največja odlika Latvije? "Znamo biti zelo kompaktni in smo dobro organizirani. To smo pokazali predvsem na tekmi s Poljsko, ko smo jih ogrožali v protinapadih," je povedal Maksimenko, ki je razočaran nad odnosom domačih navijačev do nogometa. V tej baltski državi trenutno krepko prevladujeta hokej in košarka.

Tekma se bo začela ob 20.45, studijski del pa že ob 20.00.

SKUPINA G

4. krog, danes ob 20.45:

LATVIJA - SLOVENIJA

LATVIJA - SLOVENIJA

Verjetni postavi

Latvija: Šteinbors, Savalnieks, Dubra, Oss, Maksimenko, Laizans, Tobers, Ikaunieks, Karašausks, Rakels, Uldrikis.

Slovenija: Oblak, Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Jokić, Kurtić, Popović, Bohar, Iličić, Zajc, Berić.

Sodnik: Clancy (Škotska)

POLJSKA - IZRAEL

SEVERNA MAKEDONIJA - AVSTRIJA