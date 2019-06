Nogometaši Italije in Poljske se merijo za uvrstitev v četrtfinale U-20 svetovnega prvenstva. Foto: EPA

Italijani so skupinski del tekmovanja končali brez poraza. Mehiko so ugnali z 2:1, premagali so Ekvador (1:0), v zadnjem krogu remizirali z Japonsko (0:0). Malce manj uspešni so bili Poljaki, ki so se kot najboljša tretjeuvrščena ekipa v posamezni skupini uvrstila v izločilne boje. Gostitelji so najprej z 2:0 klonili pred Kolumbijo, nato so se znesli nad Tahitijem (5:0), za konec so remizirali s Senegalom.

Naslov svetovnih prvakov v konkurenci do U-20 bi sicer morali braniti Angleži, ki so na mundialu pred dvema letoma v finalu z 1:0 ugnali Venezuelo, a se na zaključni turnir po porazu proti izbrani vrsti Norveške v dodatnih kvalifikacijah niso uvrstili.