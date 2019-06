Odločitev o zmagovalcu je padla v 65. minuti. Jukim Konoplia je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Sergij Buleca v slogu največjih mojstrov, "s prve", poslal žogo za hrbet Alessandra Plizzarija. Malo kasneje je imel Vladislav Supriaga na nogi 2:0, a je meril mimo leve vratnice Plizzarija.



Sergij Buleca se veseli odločilnega gola. Foto: EPA

V 80. minuti je Ukrajina ostala brez Denisa Popova, ki je prejel drugi rumeni karton.

Brazilski sodnik razveljavil gol Scamacce v 92. minuti



Buleca med dvema italijanskima branilcema. Foto: EPA

Italija je napadala za podaljšek in v 92. minuti zabila izenačujoči gol. Gianluca Scamacca je v kazenskem prostoru mojstrsko sprejel žogo, nato pa iz obrata s strelom pod prečko matiral Andrija Lunina. A Ukrajinci so zahtevali "videosodnika (VAR)", saj so menili, da je Scamacca pred strelom udaril Valerija Bondarja, ki je hitro padel na tla. In res, brazilski sodnik Raphael Claus je po ogledu posnetka razveljavil zadetek. Slavje Ukrajincev se je začelo, nekateri Italijani pa so na zelenici obsedeli v solzah.

SVETOVNO PRVENSTVO (U-20)

POLJSKA, polfinale

Gdynia:

UKRAJINA - ITALIJA 1:0 (0:0)

Buleca 65.

RK: Popov 80./Popov

Danes ob 20.30 (Lublin):

EKVADOR - JUŽNA KOREJA

Tekma za tretje mesto bo v petek ob 20.30, finale pa v soboto ob 18.00 v Lodžu.