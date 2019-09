Bo Matjaž Kek dobre volje tudi po dvoboju s Poljaki? Foto: BoBo

"Kako je minil teden? V redu, malo smo se vozili gor in dol po Gorenjski. Zdaj smo v Ljubljani, kjer že dolgo nisem bil," je bil navihan Štajerec med opisovanjem petdnevnih priprav na drevišnjo kvalifikacijsko tekmo za Euro 2020 proti Poljski. Nogometaši so zaradi prenove hotela na Brdu pri Kranju bivali v Begunjah, zdaj pa bodo dneve do ponedeljkovega srečanja z Izraelom preživeli v prestolnici.

Selektor je vseeno sklenil v resnejšem tonu: "Minilo je v sproščenem vzdušju. Najpomembneje je, da ni bilo večjih težav s poškodbami. Bolj ali manj nimam pripomb, vidita se želja in odgovornost."

O "lepoti" se ni želel pogovarjati

Ko je prišlo vprašanje, kaj bo spremenil, da se ne bi ponovila junijska bleda predstava v Celovcu (1:0), je ostal skrivnosten, a hkrati zelo iskriv: "Če vam zdaj povem, kaj bom spreminjal v primerjavi z Avstrijo, bom že povedal, kako bom igral. Bolj ali manj je zloženo vse. Vedno pa je tako, da ko omahuješ, včasih zadeneš, včasih ne. Uspešni trenerji zadenejo v 99 odstotkih, mi manj uspešni pa smo tam pri 60, 70."

Sledil je prevod v poljščino, tolmač je bil pri besedni zvezi "lepszy selektori", kar pomeni "boljši selektorji", ko mu je nekaj trenutkov zatem Kek vskočil v besedo in poskrbel za smeh vseh prisotnih. "O lepoti pa se zdaj ne bi pogovarjali. Prosim, bodite uvidevni," je dejal s širokim nasmeškom.

Ne pričakuje manj zavzete igre Poljske

Duhovit je ostal tudi pri vprašanju enega izmed poljskih novinarjev, ali tekma proti Poljski za Slovenijo že pomeni dvoboj za biti ali ne biti: "Ne daj 'bože', da je to naša zadnja priložnost, da pridemo na evropsko prvenstvo."

Nato se je še dopolnil: "Morda je zmotno razmišljanje, da je v naši skupini ostal le še boj za drugo mesto. Še kar nekaj tekem je do konca kvalifikacij, v športu se lahko zelo hitro marsikaj obrne. V nobenem trenutku pa ne razmišljam, da bi lahko Poljska igrala kaj manj zavzeto kot sicer, ker ima že 12 točk. Pričakujem točno tako poljsko reprezentanco, kot ga kaže njeno mesto na lestvici v naši skupini. Zavedam se njene kakovosti. Predvsem pa razmišljam o svoji reprezentanci."

Gotovo je eden najboljših napadalcev v Evropi, to dokazuje iz leta v leto, to dokazujejo njegovi goli in številke. Je zelo kompleten in sodoben napadalec, nima samo ene stvari, v kateri bi posebej izstopal. V vsakem trenutku je zelo nevaren za tekmečev gol. Lahko analiziraš ne vem koliko, a tako dobri igralci so posebni in lahko v vsakem trenutku naredijo nekaj drugega in ne tistega, kar si ti analiziral. Jan Oblak o Robertu Lewandowskemu

Pred Avstrijo dober občutek, potem pa ...

Poudaril je, da so zanj informacije, ki jih od igralcev dobi na treningu, vedno najpomembnejše. Vendar se vselej vseeno ne more popolnoma zanašati na svoj občutek. "Pred Avstrijo sem imel tako dober občutek ... ko sem jih gledal, so leteli po igrišču. Potem pa v prvem polčasu nič. Želim, da je vsem jasno, da prihajamo v reprezentanco, da bi bili na vsakem treningu in tekmi boljši. Ne pa, da pridemo na zbor, da nam je lepo in se sprostimo klubskih obveznosti ter po možnosti dosežemo dober rezultat."

Kek je obljubil, da bo tako kot igralci tudi sam s strokovnim štabom poskušal dati svoj maksimum: "Nogometna zveza je naredila vse, da imamo optimalne razmere za delo. Z Benetom (Igorjem Benedejčičem, op. a.) sem dobil tisto, kar hočem, to so pokazali tudi igralci. Komaj čakam, da na polnem stadionu slišim himni in vidim zastave. Tudi njihovih navijačev bo kar nekaj. Prepričan sem, da bo dobra tekma."

Izkoristiti pomoč navijačev

Verjame, da polne tribune ne morejo pomeniti obremenitve za njegove varovance, nasprotno, so le spodbuda. "Tisti, ki zaradi razprodanega stadiona čuti pritisk, nima kaj delati v nogometu. To je lahko samo dodaten motiv. Lepše je proti izjemno močnemu tekmecu igrati pred polnim stadionom, kot da je dva, tri tisoč prestrašenih gledalcev. Lepo je slišati, da je razprodano. Upam, da nas bo to še bolj podžgalo. Da bo vzdušje na stadionu tisto pravo, ki bo gnalo reprezentanco naprej. Dobro se zavedamo, kako pomembna je bila pomoč navijačev za Bežigradom in v Ljudskem vrtu. Zdaj so tu in jih imamo. Prepričan sem, da bomo to izkoristili."

Prenos tekem s Poljsko in Izraelom bo na TV SLO 2 in MMC-ju. Tako danes kot v ponedeljek se bo studijski del začel ob 20. uri. Današnja gosta Saše Jerkovića bosta Bojan Prašnikar in Mišo Brečko. Komentator bo Urban Laurenčič.

Jerzy Brzeczek (v sredini) in Jan Bednarek (desno) na četrtkovi novinarski konferenci. "Ničesar še nismo dosegli. Vemo, da je za Slovence to zadnja priložnost, da ostanejo v igri. Avstrijci pa bodo k nam v ponedeljek najverjetneje prišli po zmagi nad Latvijo in nam poskušali ukrasti kakšno točko. Na prejšnjih tekmah zagotovo ni vse delovalo tako, kot smo upali, zelo pomembno pa je, da smo bili tudi takrat, ko ni šlo vse dobro, učinkoviti," je že pred dnevi izjavil poljski selektor. Foto: Bobo

Fabianski dobil prednost pred Szczesnym

Najpomembnejša informacija iz poljskega tabora je bila ta, da se je selektor Jerzy Brzeczek odločil, da bo v vrata postavil Lukasza Fabianskega in ne Wojciecha Szczesnyja. Vratar Juventusa junija ni branil že proti Severni Makedoniji (0:1) in Izraelu (4:0), tedaj zaradi poškodbe.

"To je bila težka odločitev, a sem jo moral sprejeti. Imam dva odlična vratarja in s tem sladke skrbi. Razumem pa, da sta Wojciech in Lukasz razočarana, ko sedita na klopi," je pred polno sobo poljskih novinarjev povedal Brzeczek.

Fabianski brani za West Ham in je v štirih krogih letošnje Premier lige prejel sedem zadetkov, od tega pet že v uvodnem krogu proti Manchester Cityju.

Bednarek: Spoštujemo Slovence, imajo dobro ekipo

Vprašljiv je nastop branilca Monaca Kamila Glika, ki je v četrtek v Stožicah prvič treniral s soigralci. Če izkušeni mož, ki ima 68 nastopov za reprezentanco, ne bo mogel igrati, ga bo v osrčju obrambe verjetno zamenjal Michal Pazdan (Ankaragücü). Tam bo tudi Jan Bednarek iz Southamptona, ki je prejšnjo soboto doma remiziral z Manchester Unitedom (1:1).

"Smo ponižni in spoštujemo Slovence. Imajo dobro ekipo, močne igralce na krilih, znajo odigrati sijajen napad. Toda če bo vsak od nas dal vse, bi moral biti rezultat takšen, kot si ga želimo," je poudaril Bednarek.

Mogoče se Avstrija zdi na papirju močnejši tekmec, a tekme v gosteh so vedno težje. Zmaga v Sloveniji je za nas lahko zelo pomembna za nadaljevanje kvalifikacij. Robert Lewandowski, ki bo 107. oblekel dres Poljske in s tem postal rekorder svoje države.

Brzeczek: Dvoboj bo enakovreden in trd

"To bo naša najtežja tekma v teh kvalifikacijah. To, da do zdaj še nismo prejeli zadetka, nima posebnega pomena. Ne razmišljamo o nobenih rekordih, saj so ti v nogometu sekundarni. Razmišljati o tem je lahko celo nevarno. Zgolj pet osvojenih točk Slovenije ne kaže vsega njenega potenciala. Pripravljeni smo na enakovreden in trd dvoboj, v katerega bo Slovenija vložila 100 odstotkov. Takšni moramo biti tudi mi. Zanimajo nas samo tri točke," je dodal Brzeczek.

Korun: Za Poljake šteje le zmaga Na Poljskem že štiri leta igra nekdanji nogometaš Celja, Rudarja in Domžal Uroš Korun, ki je v pretekli sezoni s klubom Piast Gliwice postal poljski prvak in se je tokrat tudi znašel na seznamu reprezentantov. "Poljaki poznajo Oblaka, Iličića, kaj več pa ne. Tudi pred tekmo z nami so zelo samozavestni. Zanje šteje le zmaga. Ko je ni, je takoj vse negativno. Lewandowski je pol ekipe, Piatka pa poznam še iz časov, ko je igral za Cracovio in sem se nekajkrat srečal z njim," je 32-letni branilec dejal o poljski reprezentanci.

