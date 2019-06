Mirana Srebrniča, ki je letos sedel na klop Kopra, v drugi ligi čakajo tudi obračuni proti nekdanjemu klubu Gorici. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani so si kot zmagovalci III. SNL zahod že v sredo na Bonifiki priigrali visoko prednost v boju s prvakom III. SNL vzhod, Gradom z Goričkega. Zmago s 4:0 so ponovili tudi na povratni tekmi.

Dravograd, zmagovalec III. SNL sever, je doma z 2:1 ugnal prvaka III. SNL center Bled Hirter, na Gorenjskem pa je minimalno prednost ubranil. Bilo je 0:0.

Poleg Kopra in Dravograda bodo prihodnjo sezono v II. SNL igrali še Gorica, Krško (izpadla iz Prve lige TS), Kalcer Radomlje, Krka, Nafta 1903, Drava Dakinda Ptuj, Rogaška, Beltinci, Jadran Dekani (vse to so nekdanji prvoligaši), Fužinar Vzajemci, Roltek Dob, Vitanest Bilje, Brda in Brežice Terme Čatež.

Konec je!!! Koprčani se vračamo počasi tam, kjer nam je mesto. 2. SNL prihajamo!!! FT | 90’ NK Grad - FC Koper 0:4 (0:2) Objavil/a FC Koper dne Nedelja, 09. junij 2019

Kvalifikacije za popolnitev II. SNL, povratni tekmi:

Bled Hirter - KOROŠKA DRAVOGRAD 0:0

400 gledalcev

Grad - KOPER 0:4 (0:2)

500; Sačer 32., Cerovec 36., Gajšek 57., Tomić 67.

Prvi tekmi:

KOROŠKA DRAVOGRAD - BLED HIRTER 2:1 (1:0)

1.100; Kogelnik 16., Adomako 68.; Stanko 66.

KOPER - GRAD 4:0 (2:0)

1.000; Bernjak 1./ag, Baša 37./11-m, 77./11-m, Tomić 78.