Valencia na svoji Mestalli gosti Chelsea. Foto: Reuters

Na prvi medsebojni letošnji tekmi je španski kolektiv z 1:0 slavil na Stamford Bridgeu. "Bili smo boljši nasprotnik, prejeli smo lekcijo. Če si za trenutek nepozoren, si hitro kaznovan," je pred današnjim obračunom dejal trener Chelseaja Frank Lampard, ki lahko modre popelje do tretje zaporedne evropske zmage v gosteh prvič po sezoni 2003/04, ko so varovanci Claudia Ranierija petkrat zapored zmagali na tujem.

Zelo vroče bo na Anfieldu, kjer aktualni evropski prvak Liverpool gosti neugodni Napoli. Neapeljčani so prvi obračun na San Paolu dobili z 2:0, na Anfieldu pa bodo iskali sploh svojo prvo zmago. Prejšnja dva obračuna so izgubili s 3:1 (v Evropski ligi v sezoni 2010/11) in z 1:0 (lani v Ligi prvakov).

Istočasno bodo nogometaši Barcelone igrali z Borussio iz Dortmunda. Katalonci si lahko z zmago že zagotovijo uvrstitev v osmino finala.

Liga prvakov, 5. krog, sredine tekme

Skupina E, ob 21.00:

LIVERPOOL - NAPOLI

GENK - SALZBURG

Lestvica: LIVERPOOL 4 3 0 1 10:7 9 NAPOLI 4 2 2 0 6:3 8 SALZBURG 4 1 1 2 12:10 4 GENK 4 0 1 3 4:12 1

Skupina F, ob 21.00:

BARCELONA - BORUSSIA (D)

SLAVIA PRAGA - INTER (Handanović)

Lestvica: BARCELONA 4 2 2 0 4:2 8 BORUSSIA (D) 4 2 1 1 5:4 7 INTER 4 1 1 2 6:6 4 SLAVIA PRAGA 4 0 2 2 2:5 2

Skupina G, ob 18.55:

ZENIT ST. PETERBURG - LYON

Ob 21.00:

RB LEIPZIG - BENFICA (Kampl)

Lestvica: RB LEIPZIG 4 3 0 1 6:4 9 LYON 4 2 1 1 7:4 7 ZENIT ST. PETERBURG 4 1 1 2 5:6 4 BENFICA 4 1 0 3 5:9 3

Skupina H, ob 18.55:

VALENCIA - CHELSEA

Ob 21.00:

AJAX - LILLE