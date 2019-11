Benjamin Verbič je zagotovil kijevskemu Dinamu veliko točko v Köbenhavnu, kjer je igral med letoma 2015 in 2017. Foto: Reuters

Verbič je na obračunu vodilnih ekip skupine B zadel v 70. minuti in izničil prednost, ki so jo imeli Danci po golu Jensa Stageja iz 4. minute. Viktor Cigankov, ki je po četrt ure zapravil strel z bele točke, je podal do Verbiča. Slovenski reprezentant je z natančnim strelom z desno nogo z roba kazenskega prostora postavil končni izid na stadionu Parken.



Grenek poraz Slovana

V skupini K je Wolverhampton ugnal Slovan iz Bratislave z 1:0. Odločilni zadetek je 92. minuti z glavo prispeval Raul Jimenez po podaji Adame Traoreja z desne strani. Gostitelji so zapravili najstrožjo kazen v 51. minuti, ko je vratar gostov Dominik Greif z izjemno parado odbil strel Rubena Nevesa.

Jimenez zadel Bajrića v glavo

Andaž Šporar je igral vso tekmo za Slovan, Kenan Bajrić pa je moral iz igre v 89. minuti zaradi poškodbe. Tekma na stadionu Molineux je trajala kar 102. minuti, saj ej Raul Jimenez v 79. minuti zadel Bajrića v glavo, ko je skušal izvesti škarjice. Zdravniška služba je kar deset minut pregledovala Bajrića, ki se ni premaknil. Šele v 89., minbuti so ga odnesli z zelenice.

Angleži vodijo v skupini z 10 točkami, eno manj ima Braga, ki je s 3:1 odpravila Bešiktaš. Slovan je na tretjem mestu s štirimi točkami.



Prva zmaga Apoela

V skupini A je Apoel premagal Qarabag z 2:1. Vid Belec je branil celo tekmo, Roman Bezjak pa je v igro vstopil v 60. minuti. Zmagoviti gol za Ciprčane je v 88. minuti dosegel Nicholas Ioannou. V skupini vodi Sevilla s štirimi zmagami in si je že zagotovila šestnajstino finala. Tokrat so Andaluzijci s 5:2 slavili v gosteh pri Dudelangeju. Tri gole za Špance je zabil Munir El Haddadi, dva pa Munas Dabbur.



Olivier Ntcham je bil junak na Olimpicu. Foto: Reuters

Ntcham v 95. minuti šokiral Lazio

Šestnajstino finala si je zagotovil tudi Celtic, ki je na Olimpicu presenetil Lazio (1:2). Rimljani so povedli v 7. minuti, ko je Ciro Immobile s sedmih metrov zatresel mrežo. Sedem minut pred odmorom je Mohamed Elyounoussi podal v kazenski prostor, kjer je James Forrest z močnim strelom poslal žogo pod prečko. V zaključku tekme je Lazio pritisnil in vse moči usmeril v napad. Oliver Ntcham je prispeval zmagoviti zadetek za Škote po protinapadu v peti minuti sodnikovega dodatka. Celtic si je že zagotovil mesto med najboljši 32 ekipami v Evropski ligi.



Zanesljiva zmaga rdečih vragov

V skupini L je v šestnajstini finala že Manchester United. Rdeči vragi so v Evropski ligi popravili slab vtis iz Premier lige. Po sobotnem porazu v Bournemouthu z 0:1 so v 11 krogih zbrali le 13 točk in so na skromnem desetem mestu prvenstvene lestvice, kar 18 točk za vodilnim Liverpoolom.



4. KROG, skupina A:

APOEL - QARABAG 2:1 (0:1)

Lucas 59., Ioannou 88.; Medvedjev 10.

Belec je branil vso tekmo, Bezjak (oba Apoel) je igral od 60. minute.



DUDELANGE - SEVILLA 2:5 (0:4)

Sinani 69., 80.; Dabbur 28., 36., El Haddadi 27., 33., 67.



Lestvica: SEVILLA 4 4 0 0 12:2 12 APOEL 4 1 1 2 7:8 4 QARABAG 4 1 1 2 7:8 4 DUDELANGE 4 1 0 3 7:15 3

Skupina B:

KÖBENHAVN - DINAMO KIJEV 1:1 (1:0)

Stage 4.; Verbič 70.

Cigankov (Dinamo Kijev) je v 15. minuti zapravil 11-m.

Verbič (Dinamo Kijev) je igral do 88. minute.



LUGANO - MALMÖ 0:0



Lestvica: KÖBENHAVN 4 1 3 0 4:3 6 DINAMO KIJEV 4 1 3 0 3:2 6 MALMÖ 4 1 2 1 3:3 5 LUGANO 4 0 2 2 1:3 2

Skupina C:

BASEL - GETAFE 2:1 (1:1)

Arthur 8., F. Frei 60.; Mata 45./11-m



KRASNODAR - TRABZONSPOR 3:1 (2:0)

Asan 27./ag, Fernandes 35., Ignatjev 93.; Nwakaeme 94.



Lestvica: BASEL 4 3 1 0 10:3 10 GETAFE 4 2 0 2 4:4 6 KRASNODAR 4 2 0 2 6:8 6 TRABZONSPOR 4 0 1 3 3:8 1

Skupina D:

ROSENBORG - SPORTING LIZBONA 0:2 (0:2)

Coates 16., Fernandes 38.



LASK LINZ - PSV EINDHOVEN 4:1 (0:1)

Ranftl 56., Frieser 60., Klauss 78., 82.; Schwaab 5./11-m



Lestvica: SPORTING LIZBONA 4 3 0 1 7:4 9 LASK LINZ 4 2 1 1 6:3 7 PSV EINDHOVEN 4 2 1 1 8:7 7 ROSENBORG 4 0 0 4 1:8 0

Skupina E:

LAZIO - CELTIC 1:2 (1:1)

Immobile 7.; Forrest 38., Ntcham 95.

CLUJ - RENNES 1:0 (0:0)

Rondon 87.

RK: Rondon 90.



Lestvica: CELTIC 4 3 1 0 7:3 10 CLUJ 4 3 0 1 4:3 9 LAZIO 4 1 0 3 5:7 3 RENNES 4 0 1 3 2:5 1

Skupina F:

VITORIA GUIMARAES - ARSENAL 1:1 (0:0)

Duarte 91.; Mustafi 81.



STANDARD LIEGE - EINTRACHT FRANKFURT 2:1 (0:0)

Vanheusden 56., Lestienne 94.; Kostić 65.



Lestvica: ARSENAL 4 3 1 0 11:3 10 STANDARD LIEGE 4 2 0 2 5:7 6 EINTRACHT FRANKFURT 4 2 0 2 4:6 6 VITORIA GUIMARAES 4 0 1 3 3:7 1

Skupina G:

RANGERS - PORTO 2:0 (0:0)

Morelos 69., Davis 73.



FEYENOORD - YOUNG BOYS 1:1 (1:0)

Berguis 18./11-m; Spielmann 71.



Lestvica: YOUNG BOYS 4 2 1 1 6:4 7 RANGERS 4 2 1 1 5:3 7 FEYENOORD 4 1 1 2 3:4 4 PORTO 4 1 1 2 3:6 4

Skupina H:

FERENCVAROS - CSKA MOSKVA 0:0

RK: Nababkin 92./CSKA

Blažič je igral vso tekmo; Bijol je igral do 63. minute.



ESPANYOL - LUDOGOREC 6:0 (3:0)

Melendo 4., Marmol 19., Vargas 36./11-m, Campuzano 52., Pedrosa 73., Ferreyra 76.

RK: Forster 12., Goralski 35./oba Ludogorec



Lestvica: ESPANYOL 4 3 1 0 10:1 10 LUDOGOREC 4 2 0 2 8:8 6 FERENCVAROS 4 1 2 1 2:4 5 CSKA MOSKVA 4 0 1 3 1:8 1

Skupina I:

WOLFSBURG - GENT 1:3 (1:0)

Joao Victor 20.; Jaremčuk 50., Depoitre 65., Ngadeu Ngadjui 76.



OLEKSANDRIJA - ST. ETIENNE 2:2 (0:1)

Bezborodko 84., Zaderaka 91.; Khazri 24., Camara 72.

Berić (St. Etienne) je igral do 55. minute.



Lestvica: GENT 4 2 2 0 9:6 8 WOLFSBURG 4 1 2 1 7:7 5 ST. ETIENNE 4 0 3 1 6:7 3 OLEKSANDRIJA 4 0 3 2 5:7 3

Skupina J:

BORUSSIA (M) - ROMA 2:1 (1:0)

Fazio 35./ag, Thuram 95.; Fazio 64.



WOLFSBERG - ISTANBUL BASAKSEHIR 0:3 (0:0)

Višća 73., Crivelli 84., 87.

RK: Rnić 73./Wolfsberg



Lestvica: ISTANBUL BASAKSEHIR 4 2 1 1 5:5 7 ROMA 4 1 2 1 7:4 5 BORUSSIA (M) 4 1 2 1 4:7 5 WOLFSBERG 4 1 1 2 5:5 4

Skupina K:

BRAGA - BEŠIKTAŠ 3:1 (2:1)

Paulinho 15., 37., Eduardo 81.;Boyd 29.

RK: Lens 44./Bešiktaš



WOLVERHAMPTON - SLOVAN BRATISLAVA 1:0 (0:0)

Raul Jimenez 92.

Neves (Wolverhampton) je v 51. minuti zapravil 11-m.

Šporar je igral vso tekmo, Bajrić (oba Slovan) je igral do 89. minute.



Lestvica: BRAGA 4 3 1 0 8:4 10 WOLVERHAMPTON 4 3 0 1 4:2 9 SLOVAN BRATISLAVA 4 1 1 2 7:7 4 BEŠIKTAŠ 4 0 0 4 4:10 0

Skupina L:

ASTANA - AZ ALKMAAR 0:5 (0:1)

Boadu 29., 77., Midtsjo 52., Idrissi 57., Chatzidiakos 76.



MANCHESTER UNITED - PARTIZAN 3:0 (2:0)

Greenwood 22., Martial 33., Rashford 49.