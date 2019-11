Arsene Wenger se bo preizkusil v novi vlogi. Foto: EPA

Francoz bo v okviru svoje nove službe zadolžen za nadzor in predvsem razvoj ženskega ter moškega nogometa po vsem svetu. Wenger bo odslej član tehničnega odbora Fife in predsednik Fifine tehnične študijske skupine.

70-letni nogometni strateg si je ime ustvaril na Otoku, kjer je bil 22 let na čelu londonskega Arsenala. Topničarje je popeljal do treh naslovov državnega in sedem naslovov pokalnega prvaka.

"Vesel sem, da sem sprejel tako izjemno pomemben izziv," je ob tem dejal Wenger, ki je v sezoni 2003/04 nogometaše Arsenala popeljal do naslova brez enega samega poraza. Ti so na 38 tekmah slavili 26-krat in 12-krat remizirali.