Marca Asensia so na nosilih odnesli z igrišča. Foto: Reuters

Madridčani so dvoboj v Landoverju dobili po streljanju enajstmetrovk s 5:4. Redni del se je končal z 2:2, potem ko so Londončani že vodili z 2:0. V 56. minuti je po akciji Asensia znižal Gareth Bale, španski reprezentant pa je po podaji Marcela tri minute zatem izenačil. Dve minuti pozneje si je v boju za žogo s Pierrom Emerickom Aubameyangom poškodoval koleno in igrišče zapustil v bolečinah ter na nosilih. Nemudoma so ga prepeljali v bolnišnico.

Kot piše Marca, ima Asensio, od katerega so pričakovali, da bo eden izmed pomembnih članov vrste Zinedina Zidana v novi sezoni, poškodovano križno vez levega kolena. Če bodo zdravniški pregledi to potrdili, je zanj sezona že pred začetkom izgubljena. Po prvih predvidevanjih naj bi okrevanje trajalo osem ali devet mesecev.

Asensia je Real kupil pred petimi leti. Eno sezono je kot posojen odigral za Mallorco, kjer je sicer začel kariero, eno pa pri Espanyolu. Z Realom je dvakrat postal evropski, enkrat pa španski prvak. Nogometaš, ki ima baskovske in nizozemske korenine, je zbral tudi 22 nastopov v dresu španske reprezentance.