Josip Iličić bo udarna sila slovenske reprezentance. Foto: Reuters

Zaradi poškodbe je odpadel branilec Maribora Martin Milec, enaka usoda pa bo najbrž doletela tudi vezista CSKA-ja Jako Bijola. Prva deveterica nogometašev je trenirala že v nedeljo, preostali se bodo reprezentanci pridružili danes.

"Sredi kvalifikacijskega cikla smo, in ni kaj dosti računati. Potrebujemo točke in naredili bomo vse, da bomo do teh točk prišli. Ne glede na to, da sta to težka nasprotnika. A če hočeš nekaj narediti, moraš razmišljati pozitivno. S pomočjo polnih Stožic moramo priti do cilja, cilj pa so točke," pravi Kek.

Slovenijo prva tekma čaka v petek ob 20.45 proti 100-odstotni Poljski, 20. reprezentanci z lestvice Fife, ki v tem ciklusu še ni prejela gola. Poljaki prihajajo v Stožice v najmočnejši postavi na čelu z zvezdnikom Bayerna Robertom Lewandowskim.

V ponedeljek se bodo Slovenci prav tako v Stožicah pomerili še z Izraelci.

Prenos obeh tekem bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA G, 5. krog

Četrtek ob 20.45:

IZRAEL - SEVERNA MAKEDONIJA

Petek ob 20.45:

SLOVENIJA - POLJSKA

AVSTRIJA - LATVIJA