Troy Deeney in soigralci so se veselili nepričakovane zmage an Vicarage Roadu. Foto: Reuters

Rdeči vragi nikakor ne uspejo nanizati serije uspešnih izidov. Ugnali so Tottenham in tudi Manchester City na gostovanju, tokrat pa so doživeli hladno prho. Watford se je veselil šele druge zmage v letošnji sezoni. V četrtek je minilo leto dni odkar je Ole Gunnar Solskjaer sedel na klop Manchester Uniteda. Norvežan še ni uspel preporoditi ekipe, ki je še vedno daleč od stare slave.

Velika napaka de Gee

V 50. minuti je Christian Kabasele v kazenskem prostoru z glavo podaljšal žogo na desno stran, kjer je Ismaila Sarr slabo zadel žogo z desnico. Od tal jo je poslal proti vratom, a je nenavaden odboj zmedel Davida de Geo in žoga mu je ušla skozi roki v mrežo. Veliak napaka španskega čuvaja mreže.

Paul Pogba se je vnril na zelenice, a ni uspel zrežirati preobrata. Foto: Reuters

Deeney potrdil zmago z bele točke

Štiri minute zatem je Aaron Wan-Bissaka v kazenskem prostoru podrl Sarrja in sodnik Lee Mason je takoj pokazal na belo točko. Troy Deeney je z močnim strelom po sredini vrat postavil končni izid na Vicarage Roadu.

Tudi Pogba ni prinesel preobrata

Gostje so bili popolnoma brez idej v napadu in Solskjaer je v 64. minuti v igro poslal Paula Pogbaja, ki v zadnjih treh mesecih ni igral zaradi poškodbe. Vstopila sta tudi Mason Greenwood in Juan Mata, a United ni uspel niti znižati. Watford se je veselil šele tretje prvenstvene zmage nad rdečimi vragi v zgodovini kluba.

"S tako igro si nismo zaslužili več. Nismo imeli prave energije, prepočasi je krožila žoga, podaje niso bile dovolj natančne. Watford je bil učinkovit, mi pa ne. De Gea je branil zelo dobro v letošnji sezoni. Danes ni imel veliko dela, pri prvem golu je naredil napako, drugi gol pa je bil iz najstrožje kazni," je pojasnil Solskjaer.

18. krog:

WATFORD - MANCHESTER UNITED 2:0 (0:0)

Sarr 50., Deeney 54./11-m

Ob 17.30:

TOTTENHAM - CHELSEA -:- (0:2)

Willian 12., 45./11-m



Odigrano v soboto:

EVERTON - ARSENAL 0:0

BOURNEMOUTH - BURNLEY 0:1 (0:0)

Rodriguez 89.

ASTON VILLA - SOUTHAMPTON 1:3 (0:2)

Grealish 75.; Ings 21., 51., Stephens 31.

BRIGHTON - SHEFFIELD UNITED 0:1 (0:1)

McBurnie 23.

NEWCASTLE - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Almiron 83.

NORWICH - WOLVERHAMPTON 1:2 (1:0)

Cantwell 17.; Saiss 60., Jimenez 81.

MANCHESTER CITY - LEICESTER 3:1 (2:1)

Mahrez 30., Gündogan 43./11-m, Gabriel Jesus 69.; Vardy 22.

Preloženo:

WEST HAM - LIVERPOOL