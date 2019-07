Američanke so nesportne favoritinje. Foto: EPA

Absolutne favoritke so Američanke, saj so kar v šestih od sedmih primerov osvojile eno od prvih treh mest, s tremi naslovi so tudi najuspešnejša reprezentanca v kratki zgodovini mundialov. Nizozemska se je na drugi strani sploh prvič prebila v polfinale.



Vabljeni k ogledu finala Finale svetovnega prvenstva bomo od 16.50 naprej prenašali na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.

Zelo potenten napad

Američanke so blestele v skupinskem delu, ko so Švedsko, Čile in Tajsko premagale s skupnim izidom 18:0. Med drugim so se veselile najvišje zmage v zgodovini tekmovanja, Tajsko so premagale s 13:0. V bojih na izpadanje je šlo precej tesneje, saj so vse tri nasprotnice (Španijo, Francijo in Anglijo) premagale z 2:1. Zato ni čudno, da se ponašajo za najbolj nevarnima napadalkama na turnirju, Alex Morgan je zabila šest golov, Megan Rapinoe (5), a je zaradi poškodbe izpustila polfinale.

Vivianne Miedema je najboljša strelska v zgodovini reprezentance. Foto: EPA

Rezerva v Vivianne Miedemi

Tudi Nizozemska je dobila vse tekme, a razlika v predtekmovanju je bila manjša. Kanado, Kamerun in Novo Zelandijo so premagale s skupnim izidom 6:2. V bojih na izpadanje so po vrsti izločile Japonsko (2:1), Italijo (2:0) in nazadnje Švedsko, ki so jo strle šele v podaljšku (1:0). Presenetljivo je bila doslej strelsko zadržana prva zvezdnica in sicer serijska strelka Vivianne Miedema, ki pa zna zablesteti na največjih tekmah, pri 22. letih pa je nared, da prevzame status prve nogometne zvezdnice.

V znamenju dvojk

Tradicija je na strani Severnoameričank, ki so medsebojni obračun zadnjič izgubile pred 22 leti, od takrat so dobile vseh šest tekem, razlika v golih pa je znašala kar 22:2.

Svetovno prvenstvo v nogometu

Finale, danes ob 17.00:

ZDA - NIZOZEMSKA



Tekma za 3. mesto (Nica):

Anglija - ŠVEDSKA 1:2 (1:2)

Kirby 31.; Asllani 11., Jakobsson 22.