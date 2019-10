Lionel Messi je zlati čevelj osvojil v sezonah 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18 in 2018/19. Foto: EPA

Messi je v prejšnji sezoni španskega prvenstva zadel 36 golol, tri več od napadalca Paris Saint-Germaina Kyliana Mbappeja.

Vseeno je bila po številu zadetkov prejšnja sezona šele njegova peta najučinkovitejša v dresu katalonskega velikana, najučinkovitejši je bil v sezoni 2011/12, ko je dosegel kar 50 prvenstvenih zadetkov.

32-letni napadalec je prestižno nagrado prejel v družbi svojih sinov, Thiaga ter Mattea, soproge Antonelle Rocuzzo in očeta Jorgeja. Družbo so mu delali tudi klubski soigralci. Nagrado je posvetil svoji družini in med drugim priznal: "Če ne bi bilo soigralcev, ne bi osvojil niti ene nagrade."

Nogometaši, ki so vsaj dvakrat osvojili zlati čevelj: