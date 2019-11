Bryan Gonzalez je natančen predložek spremenil v vodstvo Mehike, pri čemer je žogo usmeril v tla, od tam pa je šla pod prečko brazilskih vrat. Foto: Reuters

Brazillija je podjetno začela, trikrat je do strela prišel Gabriel Veron, v 17. minuti pa je desetica Peglow stresel prečko. Počasi je pritisk gostiteljev turnirja popustil in tudi Mehičani so zagrozili vsaj iz prekinitev. Ob razmerju poskusov strelov 13:7 in strelih v okvir vrat 4:1 za Brazilce se je prvi polčas finala v Gami končal brez zadetkov.

V nadaljevanju je bila podobna zgodba, Peglow in ostali so poskušali s streli od daleč, a pritisk je pojenjal. Kazen je prišla v 66. minuti: z leve strani je natančen predložek v osrčje kazenskega prostora poslal Eugenio Pizzuto, skok je dobil Bryan Gonzalez, ki je z glavo žogo zabil v mrežo za šok na stadionu Bezerrao.. Drugi mehiški strel v okvir vrat je prinesel 1:0.

Sledila je brazilska ofenziva, ki je prinesla dramatično izenačenje. Najprej je v branilec Cabral z razdalje zatresel prečko, a je sodnik Andris Traimanis nato šel gledati videoposnetek in s pomočjo VAR-a prisodil enajstmetrovko, saj je bil predtem podrt Gabriel Veron. Z bele točke je prvi brazilski zvezdnik Kaio Jorge s petim golom turnirja izenačil na 1:1, četudi je bil mehiški vratar Garcia povsem blizu obrambi.

Strel z glavo Bryana Gonzaleza za 1:0. Foto: Reuters Nepopisno slavje mladih Mehičanov po vodstvu v 66. minuti. Foto: Reuters Kafu in Ronaldo s pokalom za kadetske svetovne prvake. Foto: Reuters Kateri Mehičan se skriva za žogo? Santiago Munez ... padon, Munoz. Foto: Reuters

Brazilski napadalec Kaio Jorge je zvezdnik v nastajanju in se bo vsaj še kakšno leto kalil pri Santosu. Foto: Reuters

V mestu Gama, ki je del zveznega okrožja prestolnice Brasilie, sta na stadionu Bezeraao na sporedu zadnji dve tekmi SP-ja 2019 do 17 let. Za tretje mesto sta se pomerila polfinalna poraženca – evropski mladinski velesili Francija in Nizozemska. Evropski prvaki Nizozemci so povedli prek Mohameda Taabounija (AZ Alkmaar), nato pa je sledil šov Arnauda Kalimuenda Muinge. Član PSG-ja je najprej izenačil, v nadaljevanju pa zadel še dvakrat in s hat-trickom prinesel Franciji bron, kar je po naslovu prvakov 2001 največji uspeh francoske kadetske izbrane vrste.

Več naslovov osvojila le Nigerija

Ob 23.00 se začenja veliki finale med gostiteljico Brazilijo in Mehiko. Prejšnje generacije Brazilcev so osvojile tri tovrstna prvenstva (1997, 1999 in 2003), medtem ko so Mehičani na vrh sveta stopili dvakrat (2005 in 2011). Zgodovinsko je uspešnejša samo Nigerija, ki se ponaša s kar petimi naslovi svetovnih prvakov (1985, 1993, 2007, 2013 in 2015) v najmlajši kategoriji, ki poteka vsaki dve leti.

Osem zmag in veliki polfinalni preobrat

Brazilija je po izrednem preobratu v polfinalu, ko so proti Franciji nadoknadili zaostanek z 0:2 in slavila s 3:2, v vlogi favorita. Zmagali so na vseh šestih tekmah turnirja.

Slab začetek, odličen konec?

Mehika je slabo začela prvenstvo, remizirala brez golov s Paragvajem, izgubila z Italijo, a nato nanizala tri zmage, v polfinalu pa po loteriji enajstmetrovk izločila Nizozemsko.

Gre za drugi medsebojni finale na SP-ju do 17 let: leta 2005 so v Limi v Peruju Mehičani presenetili in s kar 3:0 porazili favorizirane Brazilce.

SVETOVNO PRVENSTVO DO 17 LET – BRAZILIJA 2019

FINALE ob 23.00:

BRAZILIJA – MEHIKA 2:1 (0::0)

Kaio Jorge 84./11-m, Lazaro 93.; Bryan Gonzalez 66.

Tekma za 3. mesto:

FRANCIJA – Nizozemska 3:1 (1:1)

Kalimuendo 22., 54., 62.; Taabouni 15.