Argentinski nogometaši so se med pripravami na začetek južnoameriškega prvenstva znesli nad Nikaragvo. Foto: Reuters

'Gavči' so potrebovali kar nekaj časa, da so strli nasprotnika, led jim je uspelo prebiti v 37. minuti, ko je kapetan Lionel Messi prejel žogo na robu kazenskega prostora, preigral štiri gostujoče branilce in z levico matiral nemočnega vratarja Justa Lorenteja.

Že dobro minuto pozneje je zvezdnik Barcelone podvojil vodstvo svoje ekipe, potem ko je odbito žogo po strelu Sergia Agüera iz bližine hladnokrvno pospravil v mrežo.

Interjev napadalec dvakrat v polno

V nadaljevanju so nato padli še trije zadetki, dva izmed njih je dosegel Lautaro Martinez. Napadalec milanskega Interja je po dobri uri igre ustavil predložek Nicolasa Otamendija iz kota, se otresel branilca in iz obrata zadel za 3:0, še drugič se je med strelce vpisal v 73. minuti, ko je na drugi vratnici zadel iz polvoleja. Peti zadetek na tekmi je slabih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja dosegel Roberto Pereyra, ki je po predložku Rodriga De Paula iz bližine zadel prazno mrežo. Gostom je v prvi minuti sodnikovega dodatka poraz uspelo le malce ublažiti, z bele točke je bil natančen Juan Barrera.

'Gavči' na naslov čakajo od leta 1993

Argentina svoje nastope na južnoameriškem prvenstvu začenja v soboto, 15. junija, z derbijem proti Kolumbiji. Obe reprezentanci že dolgo nista osvojili naslova prvaka – Kolumbija je svoj prvi in edini naslov osvojila leta 2001, Argentina nazadnje že davnega leta 1993. Argentinci so na zadnjih petih izvedbah južnoameriških prvenstev štirikrat igrali v finalu in vse obračune izgubili - dvakrat proti Braziliji, dvakrat proti Čilu.

Maximiliano Gomez je dosegel edini zadetek v prvem polčasu tekme na Centenariu v Montevideu. Foto: Reuters

Urugvajci brez večjih težav

Zmage se je na generalki pred prvenstvom veselil tudi Urugvaj, s 15 naslovi najuspešnejša reprezentanca v zgodovini južnoameriških prvenstev. Sinjemodri so s 3:0 ugnali Panamo, pot do zmage so začeli tlakovati v 19. minuti z golom Maria Gomeza, ki je po predložku Giorgiana De Arrascaete zadel z glavo. V 69. minuti je na 2:0 s prostega strela povišal Luis Suarez, končni izid je deset minut pozneje s prekrasnim strelom z razdalje postavil vezist madridskega Reala Federico Valverde.

Prijateljski tekmi:

ARGENTINA - NIKARAGVA 5:1 (2:0)

Messi 37., 38., Martinez 63., 73., Pereyra 81.; Barrera 91./11-m

URUGVAJ - PANAMA 3:0 (1:0)

Gomez 19., Suarez 69., Valverde 79.