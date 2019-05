Nogometaši Liverpoola med treningom na Camp Nouu. Liverpool je edina angleška ekipa, ki je v evropskih tekmovanjih slavila v katalonski prestolnici. Leta 1976 je z 1:0 slavila po golu Johna Toschacka, leta 2007 z 2:1 po golih Craiga Bellamyja in Johna Arneja Riiseja. Foto: Reuters

Liverpoolčani so slavili v letih 1977, 1978, 1981, 1984 in 2005, Barcelona v letih 1992, 2006, 2009, 2011 in 2015. Katalonci so nazadnje v finalu igrali leta 2015, Liverpool lani, ko je moral v Kijevu premoč priznati madridskemu Realu (3:1).

Craig Bellamy je postavil temelj Liverpoolovi zadnji zmagi nad Barcelono leta 2007. Delo je nato z zmagovitim zadetkom dokončal John Arne Riise. Foto: Reuters

Do danes sta kluba odigrala osem uradnih obračunov in dva prijateljska. Prvič sta se ekipi pomerili davnega leta 1976 v polfinalu Pokala Uefa. S skupnim izidom 2:1 so v finale napredovali Angleži.

V sezoni 2000/01 sta se kluba znova pomerila v polfinalu Pokala Uefa, tudi tokrat so napredovali rdeči, mož odločitve je bil na povratni tekmi na Anfieldu Gary McAllister z bele točke.

V naslednji sezoni sta bila Liverpool in Barcelona uvrščena v isto skupino Lige prvakov. Prvo tekmo so na Anfieldu po zadetkih Patricka Kluiverta, Fabia Rochembacka in Marca Overmarsa dobili Katalonci s 3:1 (za gostitelje je zadel Michael Owen), na povratnem obračunu sta se ekipi razšli brez zadetkov (0:0).

Nazadnje sta se med seboj pomerila v sezoni 2006/07, in sicer v osmini finala Lige prvakov. Napredovali so Liverpoolčani, ki so na Camp Nouu po zadetkih Craiga Bellamyja in Johna Arneja Riiseja zmagali z 2:1, na Anfieldu je bila minimalna zmaga Kataloncev (0:1) po golu Eidurja Gudjohnsena premalo za napredovanje.

Obe ekipi sta trenutno v izvrstni formi, Liverpool je dobil zadnjih pet tekem v vseh tekmovanjih, Barcelona štiri. Glavni delivec pravice bo Nizozemec Björn Kuipers, pomočnika bosta rojaka Mario Diks in Erwin Zeinstra, Grk Tasos Sidiropulos je četrti sodnik.

Liga prvakov, polfinale, prvi tekmi

Danes ob 21.00:

BARCELONA - LIVERPOOL

Verjetni postavi:

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur, Messi, Suarez, Coutinho.

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

TOTTENHAM - AJAX 0:1 (0:1)

60.243; van de Beek 15.