Nogometaši Chelseaja na zadnjem treningu pred finalom. Foto: EPA

To bo sploh prva tekma v Evropski ligi z videotehnologijo VAR. Tretjič bosta v zgodovini finalov tega tekmovanja igrali ekipi iz iste države. Prvič se je to zgodilo leta 2011, ko je Porto premagal Brago, nato pa je leto pozneje Atletico Madrid ugnal Athletic Bilbao.

Vabljeni k ogledu Prenos med Arsenalom in Chelseajem boste od 20.50 naprej lahko spremljali na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.

Chelsea je neporažen na 14 tekmah v tej sezoni Evropske lige, prevladoval je v skupini L, nato pa izločil Malmö, Dinamo Kijev, Slavio Prago in po enajstmetrovkah v polfinalu še Eintracht Frankfurt. Arsenal pa v Azerbajdžan prihaja s petimi zaporednimi zmagami v tekmovanju, po slavju v skupini E so topničarji izločili Bate Borisov, Rennes, Napoli in Valencio.

Tokratni obračun bodo sodili Italijani na čelu z Gianluco Rocchijem.

Evropska liga, finale, Baku

Danes ob 21.00:

CHELSEA - ARSENAL

Finali v tem desetletju