Barcelona je remizirala s Slavio Prago (0:0). Foto: Reuters

Borussia in Inter sledita Barceloni v skupini F, imata po 4 točke. Pred 14 dni so Milančani zmagali z 2:0, potem ko sta zadela Lautaro Martinez in Antonio Candreva. Z novo zmago bi bil Inter že zelo blizu napredovanju.

A podobne načrte ima tudi Borussia, pri kateri je zaradi poškodbe vprašljiv nastop kapetana Marca Reusa. Dortmundčani so v zadnjem krogu Bundeslige s 3:0 premagali Wolfsburg, medtem ko je Inter z 2:1 zmagal v Bologni. Oba gola je zabil Romelu Lukaku, odločilnega v 92. minuti.

Milančani so zgodaj povedli v Dortmundu. Izjemno serijo nadaljuje Lautaro Martinez, ki je na štirih tekmah vknjižil tretji gol. Za tega je zaslužen sam, saj je izvedel samostojno akcijo. Po dolgi podaji se je izboril za žogo, bil je hitrejši od obrambe Borussie, prišel je v kazenski prostor in z levico močno streljal. Vratar Borussie je bil nemočen.

Barcelona izžvižgana na Camp Nou

V skupini F kljub remiju proti Slavii Pragi (0:0) še naprej vodijo Katalonci. Ti bi si z zmago praktično že zagotovili napredovanje, a jim to ni uspelo.



Tako Barcelona kot Slavia sta po enkrat zatresli nasprotno mrežo, a je sodnik obakrat gola razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Barcelona, ki je igrala brez Luisa Suareza, je razočarala na domači zelenici, na koncu si je prislužila tudi žvižge navijačev.



Conte: Igrali bomo v vročem, naelektrenem vzdušju

Edino zaključno žogo za napredovanje ima Napoli - če zmaga in če Genk ne preseneti Liverpoola, se bo italijanski klub veselil napredovanja v osmino finala.

LIGA PRVAKOV

4. KROG, danes

Skupina E, ob 21.00:

NAPOLI - SALZBURG 0:0 (-:-)

LIVERPOOL - GENK 0:0 (-:-)

Lestvica: NAPOLI 3 2 1 0 5:2 7 LIVERPOOL 3 2 0 1 8:6 6 SALZBURG 3 1 0 2 11:9 3 GENK 3 0 1 2 3:10 1

Skupina F

BARCELONA - SLAVIA PRAGA 0:0

Ob 21.00:

BORUSSIA (D) - INTER 0:1 (-:-)

Martinez 5.

Handanović brani za Inter.

Lestvica: BARCELONA 4 2 2 0 4:2 8 INTER 3 1 1 1 4:3 4 BORUSSIA (D) 3 1 1 1 2:2 4 SLAVIA PRAGA 4 0 2 2 2:5 2

Skupina G,

ZENIT ST. PETERBURG - RB LEIPZIG 0:2 (0:1)

Demme 45., Sabitzer 63.

Kampl (RB Leipzig) je v igro vstopil v 46. minuti.

Ob 21.00:

LYON - BENFICA 0:0 (-:-)

Lestvica: RB LEIPZIG 3 2 0 1 4:4 6 ZENIT ST. PETERBURG 3 1 1 1 5:4 4 LYON 3 1 1 1 4:3 4 BENFICA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H, ob 21.00:

CHELSEA - AJAX 1:1 (-:-)

Jorginho 5.; Promes 2.

VALENCIA - LILLE 0:0 (-:-)