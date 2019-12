Lani je bil športnik leta košarkar Luka Dončić, za katerega je priznanje prevzela mama Mirjam Poterbin, športnica leta plezalka Janja Garnbret, najboljša ekipa pa jadralska posadka Tina Mrak in Veronika Macarol. Foto: BoBo

Voditelja prireditve (prenos bo na TV SLO 2) bosta športni novinar Saša Jerkovič in igralka Ajda Smrekar. Za glasbeno spremljavo bo ves čas skrbela vokalna skupina Bassless, ki pa zna pričarati tudi najrazličnejše inštrumente in druge zvoke. Predstavili se bodo plesalci Bolera, posebne točke so pripravili akrobatski duo Filip in Blaž ter Tjaša Dobravec na spiralnem drogu ob spremljavi violinistke Maše Golob.

Najboljši športniki bodo šli najprej na obisk k predsedniku Borutu Pahorju v predsedniško palačo, nato pa v Cankarjev dom, kjer se bodo tudi sprehodili po modri preprogi.

Letošnji podeljevalci nagrad bodo uspešni Slovenci, ki so s svojim delom pustili velik mednarodni pečat na številnih področjih.

Podelitev je prvič potekala leta 1968, ko sta bila najboljša telovadec Miroslav Cerar in atletinja Marjana Lubej. V lanskem glasovanju so največ glasov prejeli Luka Dončić, Janja Garnbret in posadka Mrak-Macarol.

Športniki leta v samostojni Sloveniji:

1991: Franci Petek (smučarski skoki)

1992: Rajmond Debevec (streljanje)

1993: Igor Majcen (plavanje)

1994: Jure Košir (alpsko smučanje)

1995: Iztok Čop (veslanje)

1996: Andraž Vehovar (kajak/kanu)

1997: Primož Peterka (smučarski skoki)

1998: Primož Peterka (smučarski skoki)

1999: Gregor Cankar (atletika)

2000: Rajmond Debevec (strelstvo)

2001: Andrej Hauptman (kolesarstvo)

2002: Aljaž Pegan (gimnastika)

2003: Dejan Košir (deskanje na snegu)

2004: Vasilij Žbogar (jadranje)

2005: Mitja Petkovšek (gimnastika)

2006: Matic Osovnikar (atletika)

2007: Primož Kozmus (atletika)

2008: Primož Kozmus (atletika)

2009: Primož Kozmus (atletika)

2010: Dejan Zavec (boks)

2011: Peter Kauzer (kajak/kanu na divjih vodah)

2012: Anže Kopitar (hokej na ledu)

2013: Peter Prevc (smučarski skoki)

2014: Peter Prevc (smučarski skoki)

2015: Peter Prevc (smučarski skoki)

2016: Peter Prevc (smučarski skoki)

2017: Goran Dragić (košarka)

2018: Luka Dončić (košarka)

Športnice leta v samostojni Sloveniji:

1991: Nataša Bokal (alpsko smučanje)

1992: Marika Kardinar (kegljanje)

1993: Brigita Bukovec (atletika)

1994: Britta Bilač (atletika)

1995: Brigita Bukovec (atletika)

1996: Brigita Bukovec (atletika)

1997: Brigita Bukovec (atletika)

1998: Brigita Bukovec (atletika)

1999: Metka Sparavec (plavanje)

2000: Špela Pretnar (smučanje)

2001: Alenka Bikar (atletika)

2002: Jolanda Čeplak (atletika)

2003: Jolanda Čeplak (atletika)

2004: Jolanda Čeplak (atletika)

2005: Tina Maze (alpsko smučanje)

2006: Petra Majdič (smučarski tek)

2007: Petra Majdič (smučarski tek)

2008: Sara Isakovič (plavanje)

2009: Petra Majdič (smučarski tek)

2010: Tina Maze (alpsko smučanje)

2011: Tina Maze (alpsko smučanje)

2012: Urška Žolnir (judo)

2013: Tina Maze (alpsko smučanje)

2014: Tina Maze (alpsko smučanje)

2015: Tina Maze (alpsko smučanje)

2016: Tina Trstenjak (judo)

2017: Ilka Štuhec (alpsko smučanje)

2018: Janja Garnbret (plezanje)