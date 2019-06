Hrvat, sicer lahki skifist, na Bledu ni imel prave konkurence, pa čeprav je veslal v odprti kategoriji. Še najbolj se mu je približal Hrvat Luka Baričević, ki pa je zaostal osem sekund.

Rajko Hrvat na Bledu ni imel prave konkurence. Foto: BoBo

Krebs in Aljančič pa sta se morala za zmago potruditi v slovenskem obračunu z Jako Malešičem in Alešem Jalnom. Na koncu je razlika znašala dobri dve sekundi in pol. Najboljši čoln Bolgarije na tretjem mestu se v boj za sam vrh ni vmešal.

V mladinski konkurenci so Slovenke Pia Gruškovnjak, Lea Hren in Jera Vovk zasedle prva tri mesta v skifu, med mladinci je bil Semen Kravčuk tretji.

Na regati nastopa 460 veslačev iz 15 držav.

Nedeljski finali se bodo začeli ob 8. uri.