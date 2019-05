Slovenija je v Bakuju osvojila pet medalj. Edino zlato je priboril Sašo Bertoncelj. Foto: www.alesfevzer.com

V ekipi je skupaj 109 članov, med katerimi je 71 tekmovalcev, 39 športnikov in 32 športnic, ostalo so vodstvo, trenerji in drugi spremljevalci. Slovenci bodo nastopili v 13 športih. Obenem so določili datum redne letne skupščine OKS-a, ki bo 18. junija v Celju na tamkajšnjem sejmišču.

Glavno mesto Belorusije bo nasledilo Azerbajdžan, ki je poleti 2015 v Bakuju gostil prve evropske igre. V Minsku bo nastopilo več kot 4.000 športnikov in športnic iz 50 držav, ki se bodo merili v 15 športih in 23 disciplinah.

Janez Kocijančič, predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC), ki vodi evropske igre, je na predstavitvi kandidatov dejal, da bodo v osmih športih v Minsku potekale tudi kvalifikacije za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, v judu pa bo tekmovanje štelo tudi kot evropsko prvenstvo.

Slovenska reprezentanca (109 članov, 71 tekmovalcev, 39 športnikov in 32 športnic):

Atletika (9 tekmovalcev in 8 tekmovalk):

Jure Grkman, Luka Janežič, Žan Rudolf, Filip Jakob Demšar, Luka Marolt, Gregor Grahovac, Jan Petrač, Lovro Mesec Košir, Axel Luxa; Martina Ratej, Maja Mihalinec, Agata Zupin, Anita Horvat, Joni Tomičić Prezelj, Neja Filipič, Jerneja Smonkar, Tija Ocvirk,

Badminton (1/1):

Miha Ivanič; Lia Šalehar,

Boks (3/0):

Tadej Černoga, Aljaž Venko, Denis Lazar,

Športna gimnastika (0/3):

Teja Belak, Tjaša Kysselef, Adela Šajn,

Judo (8/9):

Adrian Gomboc, Matjaž Trbovc, Andraž Jereb, Martin Hojak, Vito Dragič, Enej Marinič, David Štarkel, David Kukovica; Tina Trstenjak, Andreja Leški, Anamari Klementina Velenšek, Maruša Štangar, Anja Štangar, Kaja Kajzer, Anka Pogačnik, Klara Apotekar, Petra Nareks,

Kajak in kanu na mirnih vodah (1/1):

Jošt Zakrajšek; Anja Osterman,

Karate (0/1):

Tjaša Ristič,

Cestno kolesarstvo (5/3):

Žiga Jerman, Jaka Primožič, Nik Čemažar, Luka Pibernik, Grega Bole; Eugenia Bajuk, Urša Pintar, Urška Bravec,

Košarka 3x3 (4/0):

Mensud Julević, Aleksander Vojičić, Boris Jeršin, Milan Kovačević,

Lokostrelstvo (1/2):

Rok Bizjak; Ana Umer, Toja Ellison,

Namizni tenis (3/1):

Bojan Tokič, Darko Jorgič, Dani Kožul; Alex Galič,

Rokoborba (1/0):

David Habat,

Strelstvo (3/3):

Rajmond Debevec, Boštjan Maček, Denis Vatovec; Urška Kuharič, Živa Dvoršak, Jasmina Maček.