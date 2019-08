Foto: OZS

V 1. krogu proti favoriziranim gostiteljicam Poljakinjam Slovenke niso imele možnosti za zmago.

Danes bodo skušale priti do prve zmage na EP-ju.

Prvi niz so varovanke Alessandra Chiappinija izgubile gladko, nasprotnice so povedle s 5:0, niz pa so mirno pripeljale do konca in ga v slabih 20 minutah dobile s 25:13.

V drugem nizu so Slovenke zaostajale z 10:5, nato so bolje zaigrale in izenačile na 20:20, a več kot to niso zmogle, saj so Belgijke niz dobile s 25:21.

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA B, Lodž

2. krog, danes ob 18.00:

BELGIJA - SLOVENIJA

2:0 (13, 21, -)

PORTUGALSKA - POLJSKA

1. krog:

POLJSKA - SLOVENIJA

3:0 (12, 22, 23)

Vrstni red: Poljska, Italija in Belgija po 3, Ukrajina, Slovenija in Portugalska brez točke.

V osmino finala se uvrstijo najboljši štirje iz vsake skupine.