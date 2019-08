Na turnirju sodelujejo še domačini Poljaki, ki so na uvodni tekmi s 3:0 ugnali Tunizijo. Na OI v Tokio se uvrsti le zmagovalec turnirja.

Slovenci morajo v konkurenci Francije, Poljske in Tunizije osvojiti prvo mesto, če želijo prvič v zgodovini zaigrati na olimpijskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

"Francozi so skupaj s Poljaki tukaj zagotovo favoriti. Za seboj imajo več nastopov, več težkih tekem, višje so uvrščeni tudi na jakostni lestvici ter imajo več medalj z velikih tekmovanj kot mi. Ne glede na to bomo poskušali narediti vse, da si zagotovimo zmago na prvi tekmi. Seveda se pričakuje težka tekma, saj so Francozi tehnično najboljša ekipa na svetu. Vrhunsko igrajo na sprejemu in v obrambi, zato bomo morali dobro pritisniti s servisom, da jih oddaljimo od mreže in tako dobimo priložnost za protinapade, igro v bloku in obrambi. Verjamemo, da lahko prikažemo kvalitetno odbojko in če bomo uspeli igrati dobro odbojko dlje časa kot oni, bomo na koncu zelo veseli," je dejal kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

ODBOJKA

KVALIFIKACIJE ZA OI 2020

GDANSK, skupina D

Danes ob 20.30:

SLOVENIJA - FRANCIJA

0:1 (-24, -:-, -:-)

POLJSKA - TUNIZIJA

3:0 (15, 19, 19)

Sobota ob 15.00:

POLJSKA - FRANCIJA

Ob 18.30:

SLOVENIJA - TUNIZIJA

Nedelja ob 12.00:

FRANCIJA - TUNIZIJA

Ob 15.00:

POLJSKA - SLOVENIJA

Na olimpijske igre v Tokio se uvrsti zmagovalec skupine.