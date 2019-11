Mariborčanke nastopajo v izredno atraktivni skupini, v kateri so tudi branilke naslova. Te po dveh krogih zasedajo vrh lestvice skupine B s 4 točkami, Mariborčanke so na dnu brez točke. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenske prvakinje, ki so v uvodnem krogu v gosteh z 0:3 izgubile proti Lokomotivi iz Kaliningrada, so tudi na drugi tekmi morale priznati premoč tekmicam – štirikratnim zmagovalkam Lige prvakinj (2011, 2013, 2017, 2018) iz Carigrada.

Na prvi domači tekmi v omenjenem tekmovanju so varovanke Radovana Gačića doživele nov gladek poraz.

V domači ekipi sta bili s po devetimi točkami najboljši Anita Sobočan (na fotografiji) in Lorena Lorber Fijok. Foto: www.alesfevzer.com

Mariborčanke so v prvem nizu korak držale do izida 8:10, zatem pa so Turkinje s tremi zaporednimi točkami pobegnile na 13:8. Pozneje so le še povečevale prednost, ki je znašala največ prav ob koncu niza.

V drugem nizu so bile gostiteljice v uvodu sicer spet kos tekmicam, ki pa so svojo kakovost v tem delu igre pokazale še hitreje kot v prvem nizu. Hitro so prišle do vodstva z 8:4, ki so ga nato še plemenitile. Ko so povedle s 15:8, je bilo jasno, da bo tudi drugi niz pripadel izbrankam Giovannija Guidettija. Z blokom, ki je bil eno ključnih orožij gostij, je niz v korist slednjih končala Cansu Özbay.

V tretjem nizu se slika na igrišču ni spremenila, gostje so prevladovale, hitro pobegnile na 7:2, ko so povedle z 18:9, pa je bilo jasno, da tudi v tem delu ne bo presenečenja.

LIGA PRVAKINJ

SKUPINA B, 2. krog

NOVA KBM BRANIK - VAKIFBANK CARIGRAD

0:3 (-13, -17, -14)

Nova KBM Branik: Milošič, Košenina 6, Pahor, Dobaj, Bračko 4, Stojiljković, Šijanec, Kramberger, Sobočan 9, Ramić, Pintar 7, Galić, Lorber Fijok 9, Krajnc.

VakifBank: Örge, Özbay 1, Gurkaynak, Ismailoglu 5, Braga Guimaraes 7, Haak 19, Eren, Yilmaz 1, Karakurt 9, Rašić 7, Ognjenović 5, Günes 7.

1.400 gledalcev.

Ob 20.30:

SAVINO DEL BENE SCANDICCI (ITA) - LOKOMOTIV KALININGRAD (RUS)

Vrstni red: Carigrad 4, Lokomotiv 3, Savino del Bene 2, Nova KBM 0 točk.