Slovenski odbojkarji so na prvi tekmi v vlogi favorita. Foto: BoBo

"Pred nami je končno ta Challenger turnir, na katerega se pripravljamo že mesec in pol. Zadnji treningi so šli odlično, mislim, da je ekipa pripravljena, da se spopade s Čilom, da odigramo dobro in prikažemo našo odbojko na najvišji ravni. Mislim, da se v Stožicah lahko nadejamo dobre odbojke," je povedal sprejemalec Klemen Čebulj.

Odbojkarji v sredo začenjajo Pokal Challenge

Čilenci za zdaj še nimajo odmevnejšega mednarodnega rezultata, saj se v družbi dveh izjemnih reprezentanc z vrha svetovne lestvice, Brazilije in Argentine, le stežka prebijajo skozi celinske kvalifikacije za svetovna prvenstva in olimpijske igre. So pa v Čilu v zadnjih letih, še posebej pa, odkar je reprezentanco prevzel Daniel Najamkin, veliko vlagali v razvoj svojih reprezentantov in prvi rezultati so že vidni. Južnoameričani so bili namreč zelo blizu uvrstitvi na olimpijske igre v Riu de Janeiru, zelo dobro pa so igrali tudi na južnoameriškem prvenstvu.

"Čilenci mogoče telesno niso zelo visoki, a imajo dokaj soliden sprejem. Prav tako servirajo napadalno in poskušajo pritiskati na nasprotnike, saj je najverjetneje to edini način, da lahko nasprotnika držijo pod kontrolo. Naša taktika bo predvsem ta, da jih bomo poskušali oddaljiti od mreže in videli, kako se bodo na to odzvali. Temu seveda sledi blok-obramba. Blok imamo visok in če bo ta dobro postavljen, je v obrambi vse lažje. Mislim, da ne bi smeli imeti velikih težav, če bomo tekmo vzeli resno in odigrali tako, kot je treba," je povedal bloker Jan Kozamernik.

Čile ima v svojih vrstah odličnega kapetana Dusana Bonacica, ki je že včeraj napovedal, da bo s svojimi soigralci Slovencem skušal pokvariti uvod v turnir. "Vemo, da bomo igrali proti domačinom, proti ekipi, ki ima zagotovo vse pripravljeno za zmago, vendar jim bomo poskusili uničiti to zabavo in poskusili zmagati."

KVALIFIKACIJE ZA LIGO NARODOV

LJUBLJANA, dvorana Stožice

Skupina A, sreda ob 20.30:

SLOVENIJA - ČILE

Četrtek ob 20.30:

TURČIJA - ČILE

Petek ob 20.30:

SLOVENIJA - TURČIJA

Skupina B, sreda ob 17.30:

EGIPT - BELORUSIJA

Četrtek ob 17.30:

KUBA - BELORUSIJA

Petek ob 17.30:

EGIPT - KUBA

Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo. Zmagovalec se uvrsti v Ligo narodov, ki je naslednica svetovne lige.