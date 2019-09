Prvi mož slovenske reprezentance je kapetan Tine Urnaut. Foto: BoBo

Slovenci so odlično začeli domače prvenstvo in nanizali tri zmage, nato pa po zelo slabi predstavi presenetljivo klonili pred Severno Makedonijo. Dan zatem je sledil še dvoboj z Rusijo, ki brani naslov. Zmagovalec obračuna med Slovenijo in Bolgarijo se bo v četrtfinalu pomeril prav s prvimi favoriti prvenstva, ki so v osmini finala pričakovano gladko opravili z Grki (3:0). Dvoboj je trajal vsega 71 minut.

Bolgari, ki so na evropskih prvenstvih že osvojili pet medalj, a zadnjo pred desetimi leti, so na prvenstvu morali premoč priznati Franciji in Italiji, s čimer so v skupini A zasedli tretje mesto. Največja nevarnost preži od korektorja Cvetana Sokolova, ki je v skupinskem delu tudi prispeval daleč največ točk v svoji reprezentanci. Sokolova je slovenski sprejemalec Klemen Čebulj, ki je bil nekoč njegov klubski soigralec, označil za enega izmed petih najboljši odbojkarjev na tem položaju na svetu.

"Bolgari so dobri serverji, imajo tudi odličen blok. So kakovostna in izkušena ekipa. Mi smo na zadnjih treningih osredotočeni na popravljanje napak s prejšnjih dveh tekem, ki smo ju izgubili. Če jih bomo odpravili, seveda upamo na zmage. Na tem prvenstvu še vedno nameravamo odigrati štiri tekme. Storili bomo vse, da bo tako, čeprav se lahko v odbojki zgodi vse, zato rezultata ne morem napovedati," je pred tekmo dejal Čebulj.

OSMINA FINALA, tabela, danes ob 20.30:

SLOVENIJA – BOLGARIJA (Ljubljana)

RUSIJA - Grčija

3:0 (16, 15, 16)

Volkov 18, Iakovlev 12; Fragkos in Papalexiou po 6.

Apeldoorn:

Nizozemska - NEMČIJA

1:3 (-17, -22, 30, -23)

Abdel-Aziz 29; Grozer 20, Fromm 18.

Ob 20.00:

POLJSKA – ŠPANIJA

Danes ob 17.00:

ITALIJA – TURČIJA (Nantes)

Ob 19.30:

FRANCIJA – FINSKA (Nantes)

Ob 17.30:

SRBIJA – ČEŠKA (Antwerp)

Ob 20.30:

BELGIJA – UKRAJINA (Antwerp)