Slovenija, ki želi ponoviti zgodbo z EP-ja 2015, ko je osvojila srebrno medaljo, bo v predtekmovanju igrala še s Severno Makedonijo in Rusijo. Foto: BoBo

Slovenija je nadigrala Belorusijo, bila s 3:1 boljša od Finske, včeraj pa s 3:0 ugnala še Turčijo. Igralci so vidno motivirani, selektor Alberto Giuliani zna v ključnih trenutkih potegniti prave poteze, igralci znajo igrati pod pritiskom.

V sredo bo Slovenija igrala z branilko naslova Rusijo, Stožice bodo razprodane, na voljo je le še nekaj 100 vstopnic. Prvo mesto v skupini C bi prineslo lepo nagrado: dvoboj s četrtouvrščeno ekipo skupine A, v kateri so po treh tekmah še brez poraza Francija, Italija in Bolgarija. Če bo Slovenija druga, bo naletela na eno od teh treh ekip in pot v četrtfinale ne bo samoumevna.

Še prej mora Slovenija premagati Severno Makedonijo. Kapetan Tine Urnaut: "Cilj je osvojiti 1. mesto v skupini, ampak – gremo korak za korakom in zdaj imamo v mislih samo Severno Makedonijo."

Slovenska reprezentanca ima danes prost dan, v Stožicah pa bo vseeno pestro. Ob 17.30 se bo začela tekma Rusija – Finska, ob 20.30 pa Belorusija – Severna Makedonija.

SKUPINA C, Ljubljana, danes ob 17.30:

RUSIJA – FINSKA

Ob 20.30:

BELORUSIJA – SEVERNA MAKEDONIJA

Torek ob 17.30:

SLOVENIJA – SEVERNA MAKEDONIJA

Ob 20.30: TURČIJA – BELORUSIJA

Sreda ob 17.30: SLOVENIJA – RUSIJA

Ob 20.30: FINSKA – TURČIJA